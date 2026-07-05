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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Brasil na eliminação para a Noruega na Copa do Mundo

Seleção perdeu por 2 a 1 e adiou o sonho do hexa

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Leonardo Oliveira

De Nova Jersey

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