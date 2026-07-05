A Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo da América do Norte. O carrasco desta vez foi a Noruega, que venceu por 2 a 1 e avançou às quartas de final.

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Notas dos jogadores do Brasil

Alisson

Fez sua defesa da Copa, ao evitar o gol de Odegaard no primeiro tempo. Esteve seguro no primeiro tempo. No segundo, fez duas grandes intervenções. Nos gols, não teve o que fazer no primeiro. No segundo, chute foi de longe. Nota: 5

Danilo

Teve um domingo de trabalho pesado. Nusa é liso e parte para cima sempre com a bola colada no pé. A saída foi tirar o espaço dele. Nusa foi substituído no intervalo. Nada fez no ataque. Nota: 5

Marquinhos

Tem 1m83cm e é esguio para zagueiro. Por isso, Haaland sempre se movia para o seu lado. O que é um desafio e tanto. Nota: 5

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Gabriel Magalhães

É senhor zagueiro. Sabe se virar bem usando o corpo e seu 1m90cm. Mas Haaland escapou dele no lance do gol, vindo de trás. Gabriel marcou a bola. Nota: 4,5

Haaland atropelou Gabriel Magalhães e abriu o placar. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Douglas Santos

Sua grande virtude é ser regular. Ele mesmo reconhece que faz um feijão com arroz bem temperado e busca seu céu tentando fazer o simples com excelência. Por vezes, passa para receber, mas a bola não vem. Isso é um problema, porque lateral também precisa construir. Nota: 5,5

Casemiro

Como o Brasil jogou com linhas próximas, seu futebol apareceu com desarmes e saídas de bola, para armar o contra-ataque. Mas pouco fez na parte ofensiva. Nota: 5,5

Bruno Guimarães

Perdeu o pênalti, mas não se perdeu no jogo, e isso mostra a sua fortaleza mental. Não é simples para um jogador desperdiçar pênalti com 80 mil pessoas no estádio, em Copa. Porém, esteve bem abaixo da sua média. Seu erro deu ao jogo um outro destino. Nota: 4,5

Bruno Guimarães errou pênalti. Jewel SAMAD / AFP

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Martinelli

A escolha de Ancelotti para o lugar de Paquetá. Não decepcionou. Os principais lances do primeiro tempo tiveram a participação dele. Nota: 6

Rayan

Dá muito suporte no lado direito, tem força para fechar espaços e chegar à frente. Só precisava ser um pouco mais ousado, tentar o lance individual. Nos segundo tempo, quase fez gol numa dessas iniciativas. Nota: 6

Matheus Cunha

Sofreu o pênalti quando teria o gol para si. Lutou, enfrentou os zagueiros, mas esteve abaixo do que costuma. Nota: 5,5

Vini Jr.

Deve ser um tormento jogar contra ele. Pega a bola e tira sempre algo diferente com ela. Tem eixo de equilíbrio absurdo, é difícil derrubá-lo. O passe que deu para Endrick no segundo tempo parece ter sido feito por um algoritmo. Nota: 6,5

Endrick

Entrou no lugar de Cunhá, aos 12 do segundo tempo e perdeu um gol por dificuldade de usar o pé direito. A escapada que a bola deu tirou seu ângulo. E o Brasil perdeu aí a chance de abrir o placar. Erro custo caro. Nota: 4,5

Endrick perdeu chance clara. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Neymar

Entrou aos 21, no lugar de Rayan. Tentou uma jogada individual, buscando o segundo drible. A Copa exige o auge físico, e ele está bem longe disso. Fez o gol de pênalti. Nota: 5

Neymar lamenta eliminação. Odd ANDERSEN / AFP

Danilo

Entrou aos 21, no lugar de Martinelli. Tentou preencher os espaços e chegar à frente. Nota: 5

Ederson

Entrou aos 33 minutos, para preencher o meio-campo e dar mais vitalidade. Entrou para estrear na Copa e logo o Brasil sofreu o gol. Nota: 5