Cotação ZH: as notas dos jogadores da Espanha bicampeã mundial

A Espanha pressionou a Argentina durante 120 minutos, conseguiu o gol e conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, na final disputada neste domingo (19).
Ferran Torres marcou o gol no segundo tempo da prorrogação e levou a torcida espanhola ao delírio no estádio Metlife, em Nova Jersey.
O atacante foi um dos destaques do time que dominou o adversário durante todo o confronto. Confira as notas de Zero Hora para os jogadores da Espanha vencedora da Copa do Mundo 2026.
Unai Simón
Nunca um goleiro trabalhou tão pouco em uma final da Copa do Mundo. Sua camisa pode ir para o museu sem ser lavada. A nota é por ter tomado apenas um gol em toda Copa. 8
Pedro Porro
Em muitos momentos apareceu por dentro para criar problemas para a defesa argentina. 7
Pau Cubarsí
Aos 19 anos fez uma final de veterano. Nem Messi conseguiu passar por ele. Foi só sua primeira Copa. 8
Aymeric Laporte
Divide os louros de uma defesa intransponível. Copa e finais seguras. 7,5
Marc Cucurella
Alarga o campo pela esquerda. Parece jogar com três pulmões atacante e defendendo com intensidade. 7,5
Rodri
Quando foi substituído na prorrogação, sua camisa ainda estava para dentro do calção. Fez o jogo girar com suavidade. 8
Fabián Ruiz
O mais apagado do time espanhol, foi o primeiro a sair. 6
Dani Olmo
Não foi uma atuação de um camisa 10. Passou a tarde encurralado entre a defesa e os volantes argentinos. 6
Álex Baena
Apesar do apoio de Cucurella, teve uma tarde tímida. Título passou longe da sua atuação. 6
Lamine Yamal
Uma final como foi a Copa dele, abaixo do seu potencial. Levou pouca vantagem sobre a defesa, mas fez história aos 19 anos. 6,5
Mikel Oyarzabal
Em uma Copa iluminada, não teve uma única chance na final. 6,5
Pedri
Deu mais agilidade ao jogo espanhol. Ajudou a encurralar a Argentina. Nota 7
Ferran Torres
O gol de uma vida. Foi o atacante mais perigoso da Espanha. Depois de sua entrada, a Espanha aumentou sua presença na área adversária. 8,5
Merino
Joga na Espanha, mas é um canivete suíço por sua multifuncionalidade. Entrou mais pelo lado e participou do lance do gol. 8
Nico William
Sua entrada deixou o time mais agudo pela esquerda. Participou de todos os lances de perigo. A assistência mais importante da história do país. 8
Eric Garcia
Manteve a consistência defensiva de um time que tomou apenas um gol em toda a Copa. 7
Zubimendi
Substituiu Rodri e manteve quase o mesmo nível. 7
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