Cotação ZH: as notas dos jogadores da Argentina vice-campeã da Copa do Mundo 2026

Empurrada por sua torcida apaixonada, a Argentina foi guerreira neste domingo (19), no Metlife, mas não segurou a pressão da Espanha. O time liderado por Lionel Messi acabou levando o gol e adiou o tetra da Copa do Mundo.
O atacante espanhol Ferran Torres balançou a rede no segundo tempo da prorrogação, quando a Argentina já tinha um jogador a menos.
A Espanha só não marcou o gol antes porque o goleiro Emiliano Martínez foi novamente destaque do time argentino. Confira as notas de ZH para cada um dos guerreiros argentinos na final da Copa do Mundo.
Emiliano Martínez
O responsável por levar o jogo para a prorrogação. Cresce nos grandes jogos. Quando falhou, o lance não valeu. Um dos dois melhores argentinos. 8
Montiel
A solidez na marcação não impediu de sair no começo do segundo tempo. 6,5
Romero
Saiu por lesão. Foi um esteio defensivo por 70 minutos. 7
Martínez
Cometeu uma falta providencial e se lesionou. Final durou menos de 45 minutos. 7
Tagliafico
Um gigante na defesa. Anulou Lamine Yamal e quem mais apareceu no seu setor. 7,5
Enzo Fernández
Sempre no limite entre a marcação dura e o exagero. Desta vez, exagerou e foi expulso. 5
Mac Allister
As lidas defensivas foram cumpridas, mas falhou na hora de ajudar na construção das jogadas. 6
De Paul
Uma réplica dos outros jogos em que atuou nesta Copa. Um fantasma se comparado ao meia da Copa do Catar. 5,5
Nico González
Uma das novidades na escalação argentina. Entrou no time para ser um escape ofensivo, mas não escapou da marcação espanhol. 5,5
Messi
Passou quase anônimo em campo. Até o meio do segundo tempo, tinha dado apenas nove passes no jogo. Possível ter sido sua pior atuação em Copas. 5,5
Álvarez
Sacrificou-se para dar liberdade a Messi. Nem sempre o sacrifício é suficiente. 5,5
Otamendi
A seriedade e a firmeza costumeiras. 7
Paredes
Entrou uma oitava acima na rispidez. Levou uma amarelo cedo e se aquietou. 6
Molina
O gol saiu no seu setor. 5,5
Medina
Manteve o trabalho sério da defesa argentina. 6,5
Simeone
Não implementou a loucura e a correria que a Argentina precisava. 6
Senesi
Entrou no fim. Sem nota
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