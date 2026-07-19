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Cotação ZH: as notas dos jogadores da Argentina vice-campeã da Copa do Mundo 2026

Argentinos foram derrotados por 1 a 0 pelos espanhóis neste domingo, nos Estados Unidos

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