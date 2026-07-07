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Correu, driblou e passou pouco: um balanço dos números do Brasil na Copa do Mundo

Seleção brasileira se despediu do Mundial no último domingo (5) após derrota merecida para a Noruega

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