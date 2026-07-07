Correu, driblou e passou pouco: um balanço dos números do Brasil na Copa do Mundo

Na partida contra a Noruega, o Brasil teve o seu pior índice de posse da bola na história das Copas. Pedro Ugarte / AFP

A Copa do Mundo acabou para a Seleção Brasileira, mas as lamentações e análises seguem. A derrota para a Noruega na partida decisiva expôs a fragilidade coletiva da equipe e a incapacidade de encontrar soluções defensivas e ofensivas contra os europeus.

Três números em específico do time de Carlo Ancelotti durante o torneio chamam a atenção na comparação com outras seleções: dribles certos, distâncias percorridas e passes no último terço do campo.

Em certos momentos da derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção parecia estar atrás, fisicamente, dos noruegueses. E isso se comprova nos números.

Entre todas as seleções que entraram em campo no Mundial, o Brasil ocupa a posição 31ª de distância percorrida por jogo. A Canarinho percorreu 98,7 km em média nas partidas. Para efeito de comparação, a Noruega, por exemplo, atravessou uma distância de 101,7 km.

Na partida desta domingo, a Noruega teve 66% de posse de bola contra 34 para a Seleção, sendo a menor porcentagem realizada pelo Brasil na história do Mundial. No quesito quilometragem percorrida, os noruegueses superaram o time de Ancelotti por 7,4 km.

Dentre todas as equipes que duelaram na fase de grupos com o Brasil, a Seleção é a com menos quilômetros atingidos nas partidas. Escócia atingiu, em média, 105,4 km — enquanto Haiti e Marrocos chegaram a 103,6 km e 102,7 km, respectivamente.

As seleções com mais distâncias percorridas por jogo são Cabo Verde, com 108,9 km, Alemanha, com 108,7 km, e Austrália, com 108,3 km.

Ranking de seleções com mais distâncias percorridas na Copa do Mundo:

1º Cabo Verde — 108,9km

2º Alemanha — 108,7 km

3º Austrália — 108,3 km

4º Bélgica — 107,8 km

5º Estados Unidos — 105,8 km

6º Senegal — 105,5 km

7º Escócia — 105,4 km

8º Arábia Saudita — 105,1 km

9º Turquia — 104,5 km

10º Paraguai — 104,2 km

31º Brasil — 98,7 km





Brasil superado em dribles

Brasil acumulou 7,2 dribles certos por jogo ao longo da Copa do Mundo de 2026. Jewel Samad / AFP

A seleção que se orgulha de ter na história grandes dribladores como Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Denílson, foi amplamente superada no quesito drible na Copa do Mundo de 2026.

Durante a campanha, o Brasil acumulou 7,2 dribles certos por jogo — estatística digna da 24ª posição do ranking dos times mais dribladores do Mundial.

As equipes com mais dribles efetuados por partida são Estados Unidos e Costa do Marfim, com 12,3, e Argélia, com 11,5.

Contra a Noruega, o Brasil teve êxito em 56% dos dribles tentados. Os europeus tiveram 60% de aproveitamento nos recursos individuais.

Ranking de seleções com mais dribles certos por jogo na Copa do Mundo:

1º Estados Unidos — 12,3

2º Costa do Marfim — 12,3

3º Argélia — 11,5

4º Bélgica — 11

5º Austrália — 11

6º Curaçao — 11

7º Jordânia — 10,3

8º Marrocos — 10,2

9º França — 10

10º Portugal — 9,6

24º Brasil - 7,2

Dominado na troca de passes da Noruega

Noruega trocou o dobro de passes do Brasil na partida de oitavas de final da Copa do Mundo. Mauro Pimentel / AFP

A estatística mais desproporcional no embate entre a Seleção Brasileira com os noruegueses foi troca de passes. Na partida, o time de Carlo Ancelotti trocou um total de 331 passes — número duplamente inferior ao da Noruega, que chegou a 681 devoluções ao longo do confronto.

O Brasil proferiu apenas 99 passes no último terço do campo contra 171 para a Noruega — estatística que ilustra a presença frequente dos europeus no campo brasileiro.

Ao longo de toda a competição, o Brasil dialogou entre si com devoluções de passes no último terço do campo 257 vezes, representando 87% de todos os passes acertados. Esse dado coloca o time de Carlo Ancelotti na 11ª colocação do ranking na estatística.

As seleções que estão na frente do Brasil em passes no último terço são Espanha, Turquia, Alemanha, Argentina, Colômbia, França, Uruguai, Portugal, Senegal e Bélgica. Apenas a Inglaterra, entre as campeãs do mundo, não vencem a Seleção nesta estatística.

Ranking de seleções com mais passes realizados no último terço do campo na Copa:

1º Alemanha — 378

2º Espanha — 360

3º Turquia — 334

4º Argélia — 331

5º França — 317

6º Bélgica — 296

7º Portugal — 276

8º Senegal — 271

9º Uruguai — 258

10º Colômbia — 258

11º Brasil — 257

Estatísticas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo:

Jogos — 5

Gols marcados — 10

Gols sofridos — 4

Finalizações por jogo — 14,8

Chutes certos por jogo — 6

Dribles certos por jogo — 7,2

Bolas recuperadas por jogo — 42,4

Posse de bola média — 53%

Passes certos no terço final — 257

Perdas de posse de bola por jogo — 104.8

* Os números foram coletados no site Sofascore.com

Produção: Ruda Neis