Copa do Mundo

Hinchada
Notícia

"Não torço para o Brasil": a forte conexão com o Grêmio que faz gaúchos apoiarem a Argentina na Copa

Proximidade geográfica, hábitos semelhantes e rusgas identitárias com o resto do país ajudam a explicar o sentimento de apoiar os hermanos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS