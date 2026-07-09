Copa do Mundo

Momento ruim
Notícia

Copa do Mundo terá apenas uma seleção sul-americana entre as oito melhores desde 2002; o que explica a crise?

A Argentina, atual campeã, é a única represente da América do Sul nas quartas de final; Europa tem seis e África um

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