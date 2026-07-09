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Copa do Mundo de Clubes de 2029: veja classificados, possível ampliação de vagas e país-sede

Uniões federativas do mundo todo começam a se colocar com força na briga pelo status de anfitriã do torneio 

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