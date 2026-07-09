Copa do Mundo de Clubes de 2029: veja classificados, possível ampliação de vagas e país-sede

Estados Unidos pretende sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A segunda edição da Copa do Mundo de Clubes já começou. A bola ainda não rolou e os times ainda sequer estão definidos, mas as disputas nos bastidores já começaram em dois pontos em específico: números de equipes classificadas e o país que ficará responsável por sediar a competição.

O sucesso arrecadatório da primeira edição abriu os olhos para os uniões federativas do mundo todo que começam a se colocar com força na briga pelo status de anfitriã. A principal delas são os Estados Unidos.

Local onde ocorreu o Mundial de Clubes de 2025 e um dos três sediadores da Copa do Mundo de seleções, os Estados Unidos pretendem realizar novamente o torneio entre os times. Apesar de ainda não se comprometerem com uma candidatura, já que os detalhes do processo de seleção não foram confirmados, autoridades americanas seguem em contato com a Fifa, segundo o The Guardian.

Mesmo com conversas em andamento, não se sabe ao certo se a Casa Branca está tendo envolvimento direto nas tratativas. Mas os elevados números financeiros da Copa de 2026 pode ser um facilitador aos Estados Unidos.

A Fifa quase dobrou seu recorde de vendas, comercializando 6,5 milhões de ingressos, e espera ultrapassar a meta de receita de US$ 11 bilhões.

O forte apelo comercial joga a favor do país, principalmente com os planos da Fifa de expandir o Mundial de Clubes para 48 equipes em 2029.

A lógica é seguir a tendência

Os Estados Unidos venceram a queda de braço em 2025 muito por conta do Mundial de seleções atual. Por isso, a tendência é de que a lógica seja a mesma, e a próxima Copa de Clubes não fuja das fronteiras de Marrocos, Espanha ou Portugal — países que sediarão a Copa do Mundo de seleções em 2030.

Vale ressaltar que os Estados Unidos receberam a primeira edição do torneio internacional de clubes sem processo de licitação — com a decisão tomada por unanimidade pelo Conselho da Fifa.

Brasil no páreo

Fluminense x Chelsea pelas semifinais do Mundial de Clubes de 2025. Paul ELLIS / AFP

Mesmo correndo por fora da disputa, outros países também apresentaram interesse em receber o torneio. Dentre eles estão o Brasil, México e Catar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na voz do presidente Samir Xaud, já manifestou publicamente o desejo do Brasil em sediar o campeonato de clubes.

— Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o País à disposição para receber o próximo Mundial. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço — afirmou Xaud após encontro com o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, em junho de 2025.

O postulante do cargo máximo da CBF não foi o único a manifestar publicamente a vontade de sediar o torneio de 2029. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, abriu a possibilidade do México receber a segunda edição do torneio de clubes após o país realizar a sua terceira Copa da história em 2026.

No entanto, o Catar também está preparado para se colocar com força na disputa pelo torneio. Nas consultas em curso entre os clubes e a Fifa, a preocupação mais frequente é o calendário do torneio.

A possível participação dos cataris na segunda edição abriria a possibilidade de realizar o Mundial de Clubes em um calendário semelhante ao da Copa de 2022 — no final do ano.

Catar sediou a Copa do Mundo de seleções de 2022. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Aguardo pelas definições

O cronograma do processo de seleção para definir o país-sede do Mundial de 2029 deve sair após a eleição presidencial da Fifa, que acontece em abril de 2027.

A possibilidade de haver mais de duas equipes por país também será ampliada, e a alocação de vagas será modificada.

O ponto mais complexo seria a possibilidade de realizar o torneio a cada dois anos. Atualmente, a medida parece improvável, mas não foi descartada para as próximas edições.

Equipes classificadas

Flamengo confirmou vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029 após conquistar a Libertadores de 2025. Luis ACOSTA / AFP

Ao todo, sete times já estão com vagas garantidas no Mundial de Clubes de 2029 — sendo dois africanos, um asiático, dois mexicanos, um brasileiro e um francês.

Das 32 vagas, 12 serão distribuídas para equipes da Europa. A América do Sul terá seis representantes. As Américas do Norte e Central, a África e a Ásia contarão com quatro representantes cada. As duas vagas restantes serão para um time da Oceania e uma equipe indicada pelo país-sede.

A presença do Chelsea, atual campeão do torneio, na segunda edição ainda é uma incógnita, pois o regulamento atual da FIFA não concede vaga automática ao campeão vigente.

Veja os times com participação confirmada na Copa do Mundo de Clubes de 2029:

Al-Ahli — campeão da Champions League da Ásia 2024/25 Pyramids — campeão da Champions League da África 2024/25 Mamelodi Sundowns — campeão da Champions League da África 2025/26 Cruz Azul — Campeão da Champions da Concacaf 2025 Toluca — Campeão da Champions da Concacaf 2026 Flamengo — Campeão da Copa Libertadores 2025 PSG — Campeão da UEFA Champions League 2024/25