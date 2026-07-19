Copa do Mundo 2030: sedes, datas e número de participantes

Próxima Copa terá novidade no número de países-sede. MANDEL NGAN / POOL/AFP

Após a Copa do Mundo 2026, na qual o Brasil caiu nas oitavas, chegou a hora de pensar no próximo Mundial.

Abaixo, Zero Hora traz um resumo do que se sabe até agora sobre a próxima edição do principal torneio de seleções do mundo.

Quais são as sedes?

No novo modelo com 48 participantes, a Copa do Mundo não é disputada somente em um país. Em 2030, será a vez de Portugal, Espanha e Marrocos receberem os jogos.

Ainda não há informações sobre qual país deve sediar a final, mas o Marrocos entra forte na briga. No país africano, está sendo construído o Grande Estádio Hassan II, próximo de Casablanca. O local terá capacidade para 115 mil pessoas, tornando-se o maior estádio do mundo.

Como a edição marcará o centenário dos Mundiais, haverá ainda três jogos inaugurais realizados na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

As seleções envolvidas nos jogos na América do Sul terão mais de 10 dias de intervalo entre a primeira e a segunda partida na competição por conta da distância entre os continentes.

As datas

O torneio começará em 8 de junho, com os jogos inaugurais na América do Sul. As primeiras partidas em Marrocos, Espanha e Portugal terão início cinco dias depois. A final da Copa ocorrerá em 21 de julho.

Quantos participantes?

Por enquanto, a Copa de 2030 deve repetir o número de seleções do atual Mundial, o primeiro a contar com 48 participantes.

A Conmebol é uma das confederações que defende o aumento para 64 equipes. No entanto, a ideia é rebatida pela Concacaf, pela AFC, da Ásia, e principalmente pela Uefa.

E as Eliminatórias Sul-Americanas?

Ainda não há uma definição oficial de como será o torneio classificatório na América do Sul. Como receberão os jogos iniciais, Argentina, Paraguai e Uruguai devem ter vagas garantidas.

De acordo com Eduardo Gabardo, colunista de Zero Hora, a Conmebol planeja distribuir mais três vagas diretas.

Mesmo já classificadas, a entidade que organiza o futebol sul-americana quer que argentinos, paraguaios e uruguaios participem da competição.

Quando a Seleção Brasileira volta a jogar?

O Brasil voltará a jogar em setembro contra a Austrália. Serão dois amistosos na primeira data Fifa após o Mundial.

O primeiro jogo está marcado para 25 de setembro, em Townsville. O segundo será no dia 29 de setembro, em Brisbane.