Copa de 2026 já registra mais torcedores que as últimas duas edições juntas após 100 jogos

Copa do Mundo de 2026 já superou a soma de espectadores das edições da Rússia e do Catar. CHANDAN KHANNA / AFP

A Copa do Mundo de 2026 atingiu a marca inédita de 100 jogos disputados após a classificação da Argentina sobre a Suíça, no sábado (11). O Estádio de Kansas recebeu um grande público e, com isso, o torneio chegou a 6,5 milhões de torcedores nos estádios, superando a soma de espectadores das edições da Rússia e do Catar.

Com o feito, a Copa do Mundo de 2026 também assumiu a vice-liderança no ranking histórico de médias de público, alcançando 65.274 torcedores por partida. O número supera a marca da edição de 2014, no Brasil, que registrou média de 53.773 pessoas nas arquibancadas.

Em comparação com as duas edições anteriores, a Copa do Mundo de 2026 apresenta números de público consideravelmente superiores. Em 2022, no Catar, ainda com o formato de 32 seleções, o torneio registrou um total de 3.404.252 torcedores ao longo de 64 partidas. Na Copa de 2018, sediada pela Rússia, foram 3.031.768 pessoas nos estádios.

Em números absolutos, a Copa do Mundo de 2026 já é a edição com mais torcedores da história desde que, há duas semanas, atingiu 3,6 milhões de pessoas e ultrapassou o torneio de 1994, realizado também nos Estados Unidos, que teve 3,5 milhões.

No entanto, a edição de 32 anos atrás permanece como a líder em média de público: foram 68.626 torcedores por partida, em apenas 52 jogos.

Com 100 jogos disputados, ainda entrará na soma mais quatro enfrentamentos, totalizando 104 partidas. Portanto, a tendência é de que o número de torcedores nos estádios ainda cresça nesta edição.

Dos quatro jogos que restam, três serão disputados em estádios com capacidade superior a 68 mil pessoas. As semifinais ocorrerão em Dallas, para 70.649 pessoas e Atlanta, 68.239. Já a decisão, em Nova York, poderá comportar até 80.663 torcedores. O duelo pela terceira posição será no estádio de Miami, onde cabem 64.478 pessoas.