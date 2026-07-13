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Copa de 2026 já registra mais torcedores que as últimas duas edições juntas após 100 jogos

Mundial 2026 alcança 6,5 milhões de torcedores nos estádios e quebra recorde histórico

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