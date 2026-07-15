Contradição da Fifa? Veja o que diz o regulamento sobre intervalo superior a 15 minutos na Copa

A previsão de duração do intervalo é de 30 minutos somando os shows e a montagem e desmontagem das estruturas. ALFREDO ESTRELLA / AFP

Em uma Copa do Mundo lotada de polêmicas até o intervalo vira assunto controverso. Nesta terça-feira (14), a Fifa anunciou que ocorrerá um show durante o intervalo da final do Mundial, programada para acontecer no domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova York.

Está será a primeira vez na história de uma final de Copa que o intervalo terá uma atração musical. Porém, o efeito disso é um período maior de paralisação entre os dois tempos de jogo — superando os 15 minutos estabelecido nas diretrizes da entidade.

A Fifa já havia informado que o show terá duração de 11 minutos. Considerando o tempo adicional para montar e desmontar as estruturas utilizadas para a apresentação, o intervalo terá uma duração total de 30 minutos, de acordo com o jornal britânico The Times.

A ideia contraria o regulamento da própria entidade máxima do futebol para o torneio. O artigo 36.1 estabelece que todas as partidas devem ser disputadas sob o regimento das regras da Internacional Football Association Board (IFAB). Enquanto, o artigo 36.5 determina que os jogadores têm direito a um intervalo de 15 minutos entre dois tempos.

A Lei 7 da IFAB também afirma que a pausa não pode ultrapassar os tradicionais 15 minutos.

A ideia contraria o regulamento da própria entidade máxima do futebol para o torneio. Ronaldo Schemidt / AFP

O exemplo do Mundial de Clubes

Esta quebra de protocolo é um ato recorrente nas competições de âmbito mundial organizadas pela Fifa. No Mundial de Clubes de 2025, por exemplo, realizado nos Estados Unidos, o intervalo da final entre Chelsea e PSG durou 25 minutos, pois comportou as apresentações musicais do astro latino J Balvin, a rapper Doja Cat e a cantora nigeriana Tems. O palco foi justamente o MetLife Stadium.

Na Copa do Mundo deste ano, a pausa contará com as apresentações de cantores internacionais como Justin Bieber, Madonna e Shakira. A ideia de acrescentar elementos no intervalo dos jogos de futebol surge através da inspiração no Super Bowl, a decisão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

A Espanha já está garantida na finalíssima e aguarda o vencedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta, nos Estados Unidos.