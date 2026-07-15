Copa do Mundo

Quebrou a regra?
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Contradição da Fifa? Veja o que diz o regulamento sobre intervalo superior a 15 minutos na Copa

A final de Mundial, no próximo domingo (19), terá show de Justin Bieber, Madonna e Shakira

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