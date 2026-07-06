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Contra a Noruega, Brasil teve o menor percentual de posse de bola em Copa em 60 anos

Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo ao perder por 2 a 1 para os europeus

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