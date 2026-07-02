Copa do Mundo

Além do Cometa
Notícia

Conheça Odegaard, o maestro da Noruega que enfrenta a Seleção Brasileira na Copa

Meio-campista já distribuiu três assistências no Mundial de 2026

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS