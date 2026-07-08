Conheça a história da "grávida do hexa", meme que viraliza desde a Copa do Mundo de 2014

Sobrinho de Ana Paula foi o autor da frase pintada na barriga durante a Copa do Mundo de 2014. Ana Paula Cattaneo / Arquivo pessoal

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 adiou por mais quatro anos o nascimento do "bebê do hexa".

O meme surgiu em 2014 e reaparece a cada edição da Copa do Mundo: uma foto da médica Ana Paula Cattaneo, grávida, em um jogo da competição no Brasil com a frase "vou nascer hexa" pintada na barriga. Pela quarta Copa seguida, o tão "aguardado parto" foi cancelado.

A história da imagem foi resgatada pelo quadro Achados e Perdidos do Esporte Espetacular horas antes da eliminação brasileira para a Noruega. O ge buscou mais detalhes com a protagonista do meme.

O registro é de 22 de junho de 2014, na partida entre Coreia do Sul e Argélia pela fase de grupos, disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre.

À época, Ana Paula já residia em Santa Catarina. Grávida de nove meses do primeiro filho, foi proibida pela obstetra de viajar longas distâncias para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Mas ela não deixou de realizar o sonho de assistir a uma partida de Copa do Mundo.

— Queria assistir a um jogo da Seleção, mas não deu, e o ingresso que a gente conseguiu foi Argélia e Coreia. Era pertinho, meu marido é colorado e aí fomos com uma turma de amigos e meu sobrinho. Queria botar a barriga de fora, comprei tinta e levei — contou a médica, natural de Soledade, cidade do norte gaúcho.

O surgimento do meme

Com a tinta em mãos faltava uma ideia de frase, sugerida pelo sobrinho que ajudou a pintar a barriga dentro de um shopping. Ana Paula contou que já na Fan Fest torcedores argelinos e coreanos pararam para tirar fotos.

Contudo, a imagem que viralizaria foi registrada horas mais tarde, na arquibancada do Beira-Rio, por um fotógrafo de agência internacional que cobria a partida.

— Vi a foto no dia seguinte ao jogo, alguém viu em site e me mandou. Salvei e ficou por isso mesmo. E aí sim, depois do 7x1, começou a zoeira. E desde 2014, em todas as Copas viro meme.

Ana admitiu ter se assustado com a repercussão, visto que a exposição em redes sociais era menor, mas que hoje se diverte com as brincadeiras dos torcedores.

E o meme não se restringe a Copas do Mundo. Ana Paula também foi lembrada durante partidas da Copa América e, até mesmo do Brasileirão — em 2024 uma torcedora do Botafogo pintou a barriga com "já vai nascer campeã" e viu o time perder o título nacional.

E o bebê?

Se o parto do hexa ainda não aconteceu, Davi, filho de Ana Paula, nasceu 20 dias após a partida do Beira-Rio. O nome não tem ligação com a Copa do Mundo, mas o menino acompanha e gosta de jogar futebol.

Conforme a mãe, ainda há certo receio e uma timidez do menino no que diz respeito às brincadeiras nas redes sociais. Entre familiares e amigos, no entanto, o filho curte ser o bebê do hexa.

— Agora a gente está brincando que vai depender dele ir para a Seleção para garantir esse hexa — contou.

Por parte dos amigos, Ana Paula ganhou fama de pé fria. O grupo já espera 2030 para viralizar a foto outra vez e, quem sabe, ver o tão aguardado nascimento do título brasileiro:

— Vamos estar lá de novo e continuar sendo meme. Até que o hexa não venha, a barriga estará aí.

Veja alguns dos memes: