Confusão após apito final marca decisão da Copa do Mundo; veja fotos

A conquista da Espanha na Copa do Mundo 2026 foi acompanhada de cenas lamentáveis após o término da partida contra a Argentina. Assim que o árbitro esloveno Slavko Vinčić decretou o fim do jogo e confirmou a vitória espanhola por 1 a 0 na prorrogação neste domingo (19), jogadores das duas seleções se envolveram em uma confusão no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o tumulto, o volante argentino Paredes foi expulso.

O confronto foi marcado pelo sufoco da seleção espanhola durante os 120 minutos. A Espanha dominou as ações da partida e garantiu o título com um gol de Ferran Torres, anotado no segundo tempo da prorrogação. O resultado impediu que a Argentina, que sequer finalizou em direção ao gol, conquistasse o bicampeonato consecutivo e garantiu à Furia sua segunda taça mundial.

Logo após o apito final, enquanto os jogadores espanhóis iniciavam as comemorações pela conquista, o clima esquentou dentro de campo. Atletas argentinos partiram para discussões e empurrões com jogadores da Espanha, provocando um princípio de tumulto que exigiu a intervenção de companheiros de equipe, integrantes das comissões técnicas e membros da segurança presentes no gramado.

A frustração argentina foi potencializada pelo roteiro do confronto. Além de atuar boa parte da reta final com um jogador a menos após a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos do tempo regulamentar, a equipe sul-americana viu a resistência construída ao longo da partida ruir na segunda etapa da prorrogação, quando Ferran Torres marcou o gol que decidiu o título mundial.

Outro episódio que aumentou a tensão foi o gol anulado da Espanha no primeiro tempo da prorrogação. Aos cinco minutos, Nico Williams chegou a balançar as redes, mas a arbitragem invalidou o lance ao marcar falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi na origem da jogada. A decisão gerou debates e manteve o clima de nervosismo entre os atletas até o encerramento da partida.