Copa do Mundo

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Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

As 16 seleções classificadas disputam uma vaga nas quartas entre sábado (4) e terça-feira (7)

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