Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

Com o encerramento da segunda fase da Copa do Mundo, estão definidos todos os confrontos das oitavas de final. As 16 seleções classificadas disputam uma vaga nas quartas entre sábado (4) e terça-feira (7).
O Brasil volta a campo no domingo (5), contra a Noruega, às 17h. A partida ocorre no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo
Sábado (4)
- 14h: Canadá x Marrocos
- 18h: Paraguai x França
Domingo (5)
- 17h: Brasil x Noruega
- 21h: México x Inglaterra
Segunda-feira (6)
- 16h: Portugal x Espanha
- 21h: Estados Unidos x Bélgica
Terça-feira (7)
- 13h: Argentina x Egito
- 17h: Suíça x Colômbia
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