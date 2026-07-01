Jogo entre México e Equador sofre atraso por condições climáticas adversas

No momento, chove forte na capital mexicana. RODRIGO OROPEZA / AFP

As condições climáticas adversas na Cidade do México adiaram o início do jogo entre México e Equador. A partida, inicialmente marcada para as 22h desta terça-feira (30), teve seu início atrasado. Agora, a nova previsão é de que a bola role a partir das 23h no Estádio Azteca.

A chuva forte na capital mexicana adiou o aquecimento das equipes e, consequentemente, o início da partida também precisou ser postergado.

"A partida foi adiada", dizia a mensagem no telão do estádio. "Por favor, permaneçam em seus assentos. É o local mais seguro no momento".

Alguns espectadores que ocupavam assentos descobertos buscaram abrigo nas áreas cobertas. Outros permaneceram onde estavam, vestindo capas de chuva ou simplesmente se deixando molhar, e continuaram dançando, sem se deixar abalar pelo mau tempo.

Esta é a segunda partida da Copa do Mundo afetada pelas condições climáticas, após a suspensão do jogo entre França e Iraque na semana passada, ocorrida após o término do primeiro tempo.

Este é o último jogo da fase de 16 avos nesta terça. Mais cedo, a Noruega eliminou a Costa do Marfim, e a França despachou a Suécia.

Quem passar deste confronto enfrenta Inglaterra ou República Democrática do Congo. A partida acontece nesta quarta-feira (1º), às 13h.