Como será o futuro de Neymar após a Copa do Mundo

Camisa 10 tem contrato com a equipe paulista até o fim da temporada de 2026. Raul Baretta / Santos FC

A história de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira pode ter acabado no último domingo (5) com a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo. O camisa 10 do Brasil, antes de voltar ao Santos, deve tirar um período de férias. O clube paulista, antes da partida contra os noruegueses, evitava fazer planos sobre o retorno do atacante.

— Eu não sei até onde vai, se chega no fim de semana ou depois da Copa. Tem que esperar terminar para poder planejar o descanso que ele deve ter, a folga que vai precisar, alinhada ao calendário — disse Cuca, depois da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o União São João, em amistoso disputado no sábado, no Pacaembu.

Ainda que tenha seu nome vinculado a clubes dos Estados Unidos, Neymar tem contrato com os paulistas até dezembro de 2026. A perspectiva santista é que ele permaneça até o fim do vínculo, mesmo podendo assinar um pré-contrato com outro time.

Recentemente, o FC Cincinnati procurou o jogador para a temporada de 2027. No entanto, conforme o site "The Athletic", braço esportivo do "The New York Times", Neymar desistiu da negociação em virtude da demora do clube norte-americano.

Pouco depois de renovar com o Santos, Neymar disse que existe até a possibilidade de se aposentar dos gramados no ano que vem. Com a camisa do Peixe em 2026, ele fez 15 partidas, com seis gols e quatro assistências. Neymar jogou duas partidas com a Seleção na Copa — Escócia e Noruega.