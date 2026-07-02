Como o goleiro Vozinha se sai em cobranças de penalidades

Vozinha é um dos destaques da Copa. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pode ser que 90 minutos não bastem e que os 30 minutos da prorrogação sejam insuficientes para definir um vencedor entre Argentina e Cabo Verde, nesta sexta-feira (3). Não é impossível, apesar do favoritismo de Messi e seus companheiros.

Nesse cenário, o classificado para as oitavas de finais será definido nas cobranças de pênaltis. Chance para o goleiro Vozinha brilhar mais uma vez.

Aos 40 anos, ele é um veterano em cobranças de pênalti. De acordo com a plataforma WyScout, amplamente utilizada por clubes de futebol para análise de dados, foram cobrados 43 chutes da marca dos 11 metros contra o goleiro de Cabo Verde.

Vozinha defendeu nove cobranças, além de uma ter sido para fora. Tem um aproveitamento de 23,2%. Uma das defesas mais emblemáticas foi nas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2024. O goleiro parou uma cobrança. Porém, Rowen William, da África do Sul, salvou quatro chutes e classificou o seu país.

As disputas por pênaltis em Copas foram instauradas no regulamento a partir da edição de 1978. O índice de desperdício é de 31,6%, contando defesas e chutes na trave e para fora.

Herói da Argentina na conquista da Copa de 2022, Dibu Martínez tem em sua contabilidade 19 defesas de pênalti mais cinco chutes fora do alvo. Um desempenho de 31,2%.

A Argentina é a seleção que mais participou de disputas de pênaltis em Copas. São seis vitórias e uma derrota.

Vozinha em pênaltis

Defesas: 9

9 Para fora: 1

1 Gols: 33

Dibu Martínez em pênaltis

Defesas: 19

19 Para fora: 5

5 Gols: 53

Argentina em disputadas de pênaltis em Copas

Seis vitórias

Uma derrota