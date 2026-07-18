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Como o estilo de Simeone levou o Atlético de Madrid a ser o clube com mais jogadores na final da Copa pela terceira edição seguida

Clube espanhol terá 10 jogadores nos elencos de Espanha e Argentina

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Valter Junior

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