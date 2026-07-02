Como as redes sociais mantêm Cristiano Ronaldo em alta entre a nova geração

Em 2018, Cristiano Ronaldo se despediu do Real Madrid, encerrando uma das parcerias mais vitoriosas do futebol mundial. Dono de cinco Bolas de Ouro, o jogador português foi ídolo de uma geração. Hoje, aos 41 anos e defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele disputa sua provável última Copa do Mundo e se prepara para se despedir dos gramados em breve.

No entanto, entre os adolescentes, o atleta segue como referência, especialmente pelo desempenho que teve no clube espanhol, onde atuou por nove anos. Mesmo quem não acompanhou o craque no Real Madrid consegue revisitar os momentos marcantes dessa trajetória por meio das redes sociais, que ajudam a consolidar esse período como o auge de sua carreira.

Na escolinha de futebol da Ulbra, em Canoas, Cristiano Ronaldo é uma referência constante entre os adolescentes.

— Hoje em dia, assisto aos jogos dele no YouTube — conta Nathan Barrozo, de 16 anos.

— Vejo os vídeos da época que ele jogava no Real Madrid pelo TikTok e no Instagram — revela Rafael de Moraes, também de 16.

Essa nova forma de acompanhar as partidas de futebol se tornou muito popular entre os mais novos e permite que grandes craques continuem sendo referências mesmo após o auge de suas carreiras.

O técnico da escolinha de futebol da Ulbra, Márcio Telles, conta que usa a trajetória do português para motivar os alunos durante os treinos:

— Eles gostam e falam muito do Cristiano. Então, aproveito para usá-lo como exemplo da importância de cuidar do corpo, fazer alongamentos e realizar treinos funcionais e educativos.

De acordo com a coordenadora do curso de Educação Física, Anneliese Schonhorst, o projeto busca promover valores como disciplina, respeito, amizade, trabalho em equipe e hábitos saudáveis por meio do futebol.

— Essa geração é superimediatista. Eles querem estar na Seleção Brasileira amanhã, mas o esporte mostra que o processo é importante.

As atividades da escolinha são destinadas para participantes das categorias sub-6 ao sub-20 e acontecem no Complexo Esportivo da Ulbra Canoas.

A despedida começa

Cristiano Ronaldo volta aos gramados pela seleção portuguesa na Copa do Mundo nesta quinta-feira (2), às 20h, para enfrentar a Croácia pela segunda fase da competição. A partida pode marcar sua despedida dos mundiais.