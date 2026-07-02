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Como as redes sociais mantêm Cristiano Ronaldo em alta entre a nova geração

Em uma escolinha de futebol, adolescentes se inspiram na passagem de CR7 pelo Real Madrid, considerada o auge da carreira do português

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Danielly Oliveira

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