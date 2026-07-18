Como a Espanha superou uma maldição para se tornar uma potência do futebol

Espanha venceu a Copa de 2010. PEDRO UGARTE / AFP

La maldición de cuartos assombrou a seleção espanhola por décadas. O apelido Fúria não casava com os resultados. Era uma outra Espanha. Nunca passava das quartas de final. Agora, o país está entre as maiores potências deste século. A final da Copa do Mundo contra a Argentina, no domingo (19), pode consagrar o time como bicampeão mundial, além de três títulos da Euro em menos 20 anos. Sem contar as conquistas de Barcelona e Real Madrid.

Até certa medida, o fortalecimento do futebol espanhol está representado nas duas metades da decisão. No outro lado, Messi é fruto das categorias de base do Barcelona. A famosa La Masia, berço de Messi, faz parte de um dos três movimentos ocorridos nos anos 1990 que desembocam no protagonismo do país.

Com a chegada de Johan Cruyff ao Barça no fim dos anos 1980, La Masia passou por uma reformulação com diretrizes sólidas na formação de jogadores. A filosofia tinha como coração a posse de bola, a ocupação de espaços e a formação.

A Euro do longínquo ano de 1964 constituía-se no único grande troféu da Espanha. Tudo mudou a partir da Euro 2008 e da Copa 2010.

— Quando um trabalho é bem feito na base, se colhe os benefícios. O título da Copa é um reconhecimento para todos aqueles que trabalharam com jovens jogadores nesses anos — destacou em 2010 o ex-zagueiro e diretor da Federação Espanhol Fernando Hierro.

A Federação espanhol passou a investir na formação. Primeiro de jogadores. Foram criados centros de treinamentos pelo país.

A medida descentralizou o futebol de Madri e Barcelona. Com uma unidade de formação, pensando o futebol sob os mesmos conceitos.

O terceiro ponto também conecta a final contra a Argentina. A Federação investiu na formação de treinadores. Grandes nomes saírem desse trabalho. Luis de la Fuente, o atual técnico da Espanha, foi o professor de Lionel Scaloni, o comandante argentino. A medida equilibrou o nível técnico, a formação e a qualidade dos jogadores espanhóis.

Um quarto elemento pode ser citado. Os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, causaram um efeito no dominó no esporte espanhol. Além de centro de treinamentos de diversas modalidades, o governo investiu em centros de treinamento, laboratórios e programas científicos.

A Espanha se tornou uma força esportiva. Atletas do país se destacam em um leque de modalidade, como futebol, tênis, futsal, basquete, entre outros.