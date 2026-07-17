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Com presença de lendas do futebol, Fifa realiza oficina de ressuscitação cardiopulmonar para crianças em Nova York

Cafu, Hristo Stoichkov, Marco Materazzi, Lukas Podolski, John Terry, Javier Mascherano, Javier Pastore e Maxi Rodríguez participaram de atividade educativa com garotos e garotas na Fifa Arena, no Central Park

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Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

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