Com presença de lendas do futebol, Fifa realiza oficina de ressuscitação cardiopulmonar para crianças em Nova York

Lendas do futebol participaram de atividade educativa. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Crianças e grandes nomes da história do futebol participaram, nesta quinta-feira (16), de uma oficina de ressuscitação cardiopulmonar promovida pela Fifa na Fifa Arena, espaço montado no Central Park, em Nova York.

A atividade reuniu garotos e garotas locais com o brasileiro Cafu, o búlgaro Hristo Stoichkov, o italiano Marco Materazzi, o alemão Lukas Podolski, o inglês John Terry e os argentinos Javier Mascherano, Javier Pastore e Maxi Rodríguez.

Durante a oficina, as crianças aprenderam procedimentos básicos de reanimação cardíaca e puderam praticar os movimentos ao lado dos ex-jogadores.

A proposta do evento foi mostrar como agir diante de uma emergência médica e, ao mesmo tempo, aproximar os jovens de ídolos que marcaram a história nas Copas do Mundo.

Capitão do Brasil na conquista do penta em 2002, Cafu ressaltou a Zero Hora a importância de as crianças estarem preparadas para uma eventual situação de emergência.

— É muito importante que elas tenham noção de como isso funciona. Espero que nunca precisem utilizar, mas o fato de essas crianças estarem aqui, no meio de tantos ídolos e de pessoas que fizeram história no futebol, também é muito legal para elas — disse a Zero Hora.

Cafu também se mostrou emocionado com a atenção dos jovens durante a atividade.

— Eu vejo os olhinhos delas observando a gente e prestando atenção no que vamos fazer. Isso é muito bacana. É o prazer de poder incentivar as crianças, principalmente as crianças da cidade — completou.

Ex-capitão da seleção argentina, Javier Mascherano destacou a Zero Hora que o aprendizado não se restringe aos mais jovens.

Segundo ele, os próprios adultos precisam ter noção sobre os procedimentos de primeiros socorros.

— Não é somente um aprendizado para as crianças, mas também para os adultos. Mesmo que, de vez em quando, a gente participe de algum curso, é sempre importante voltar a se atualizar sobre isso — afirmou o argentino a Zero Hora.

A oficina fez parte das atividades da Fifa Arena, erguida no Central Park, em Nova York, um projeto criado pela entidade para oferecer espaços de prática esportiva e convivência em diferentes comunidades.

Objetivo é incentivar a prática de hábitos mais saudáveis. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Em entrevista a Zero Hora, Elkhan Mammadov, diretor-chefe da Divisão de Associações-Membro da Fifa, afirmou que a iniciativa pretende aproveitar o interesse gerado pela Copa do Mundo para incentivar as crianças a praticarem futebol e adotarem hábitos mais saudáveis.

— O Fifa Arena é uma grande oportunidade para que as crianças venham jogar futebol e para que as comunidades também possam se reunir e competir. Depois de irem aos estádios ou assistirem pela televisão a partidas tão grandiosas, temos certeza de que esses jogos irão incentivar e motivar essas crianças a jogar futebol no dia seguinte, a chutar uma bola e a escolher um estilo de vida mais saudável — declarou.

Além da oficina de ressuscitação cardiopulmonar, o espaço no Central Park recebeu atividades esportivas e ações educativas com crianças locais.