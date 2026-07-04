Ismael Saibari é um dos destaques de Marrocos nesta Copa. ALFREDO ESTRELLA / AFP

De um lado, um Canadá com a sua melhor campanha em Copas do Mundo na história. Do outro, um Marrocos que quer provar que a campanha em 2022 não foi obra do acaso. É com perspectivas opostas que canadenses e marroquinos abrem as oitavas de final do Mundial.

O jogo ocorre neste sábado (4), às 14h, em Houston. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre França e Paraguai, que entram em campo mais tarde, às 18h, na Filadélfia.

Campanha histórica

É um campeonato de primeiras vezes para o Canadá. Ao empatar com a Bósnia e Herzegovina, em 1 a 1, conquistou o primeiro ponto em Copas. Ao golear o Catar, por 6 a 0, veio a vitória inédita.

Ao entrar em campo contra a África do Sul, na segunda fase, disputou sua primeira eliminatória em Mundiais.

Para alcançar uma antes impensável fase de quartas de final, a equipe do técnico Jesse Marsch esperar ter o capitão Alphonso Davies como titular. Em recuperação de uma lesão no tendão, ele entrou no segundo tempo do jogo diante dos sul-africanos.

A expectativa é de que o jogador do Bayern de Munique inicie a partida e possa potencializar o estilo intenso e veloz dos canadenses.

Em busca de saltos maiores

O empate com o Brasil na estreia e a classificação contra a Holanda na segunda fase fizeram com que Marrocos voltasse a ser apontada como uma das surpresas.

A questão é que os marroquinos desejam mudar de patamar e mostrar que a semifinal alcançada no Mundial do Catar não foi um acidente.

Dentro de campo, o zagueiro Chadi Riad é dúvida. Caso ele não tenha condições, Mazraoui pode ser recuado para a defesa.

No estilo agressivo e de pressão alta do treinador Mohamed Ouahbi, destaque para o volante Ayyoub Bouaddi e o atacante Ismael Saibari, recém contratado pelo Bayern de Munique por mais de R$ 300 milhões.