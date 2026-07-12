Com golaço na prorrogação, Argentina elimina Suíça e enfrenta a Inglaterra na semifinal da Copa

Julián Álvarez decidiu vaga da Argentina na semifinal. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ninguém sofre mais que a Argentina nesta Copa do Mundo. Mas, de alguma maneira, eles sempre encontram uma forma de avançar. De novo, precisou passar por uma prorrogação. Mas venceram a Suíça por 3 a 1, já na madrugada deste domingo (12), para avançar às semifinais da Copa do Mundo. O sonho do tetra, a muito custo, segue vivo.

A Argentina abriu o placar no início, com Mac Allister, de cabeça. Ndoye empatou para a Suíça. Na prorrogação, Julián Álvarez marcou um golaço para decidir a classificação dos argentinos na partida de quartas de final. Nos acréscimos, Lautaro Martínez deu números finais ao jogo.

O adversário na semifinal será a Inglaterra. Mais cedo, na tarde sábado, os ingleses eliminaram a Noruega, com vitória por 2 a 1 na prorrogação. A decisão da vaga na final da Copa do Mundo será na quarta-feira (15), em Atlanta, às 16h.

Gol cedo na bola parada

A Argentina queria escapar das situações adversas em que esteve nos dois matas anteriores. Para isso, precisava marcar cedo. E isso aconteceu logo aos 10 minutos, em uma combinação letal. Da cobrança de escanteio da perna esquerda de Lionel Messi, para a cabeça de Mac Allister, para abrir o placar.

Antes da parada para a hidratação, a Suíça tentou uma resposta. Mas a única chance mais ameaçadora partiu de um chute de fora da área do volante Sow, defendido por Dibu Martínez.

Na volta, a Suíça levou bastante perigo. Embolo venceu Lisandro Martínez na corrida, depois de bom passe de Ndoye. Ele sairia pronto para empatar, não fosse a rápida intervenção de Dibu Martínez, para salvar nos pés do atacante suíço.

Messi passou em branco contra a Suíça. Odd ANDERSEN / AFP

Como aconteceram em outros jogos da Suíça na Copa, a partida foi de poucas chances de lado a lado. Além disso, o coletivo da Argentina, mais uma vez, pouco funcionou. Assim, o placar de 1 a 0 se manteve até o intervalo.

Empate, e um a menos

A Suíça voltou, ao menos, disposta a levar um pouco mais de perigo a Dibu Martínez. E isso aconteceu logo na primeira investida da etapa final. Embolo foi acionado em lançamento em posição legal. Ele achou passe para o meio da área, buscando Ndoye, que foi travado por Lisandro Martinez, na hora da finalização.

Embolo foi, ao longo de todo o jogo, o atacante da Suíça que mais levou perigo. Aos 15, nova chance criada com ele. Ele subiu mais alto que a zaga e cabeceou obrigando Dibu Martinez a dar uma ponte para ficar com a bola.

Cinco minutos depois, nova chance também de cabeça. De novo com ele. Ricardo Rodríguez cruzou, e o centroavante da Suíça cabeceou para o chão. De novo, Dibu salvou.

Mas a falta de físico do time argentino, que parou de jogar, cobrou o preço. Ricardo Rodriguez, de novo pela esquerda, onde entravam as jogadas suíças. Ndoye recebeu de volta na tabela, e bateu cruzado na saída do goleiro, para empatar o jogo.

Ndoye empatou para a Suíça. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mas um dos melhores jogadores da Suíça durante todo o jogo fez uma grande bobagem. Embolo simulou falta de Paredes, que inicialmente levaria amarelo. Mas o VAR corrigiu o lance, aplicou o segundo cartão e expulsou o suíço, que saiu de campo às lágrimas.

Nos minutos finais, a Argentina veio para uma última pressão. E quase marcou, em uma bola que Messi finalizou perigosamente à esquerda do goleiro Kobel. E o jogo foi, mesmo, para a prorrogação.

Golaço para ir às semis

A Argentina, se aproveitando da vantagem numérica, foi pra cima no início da prorrogação. Ocupou o campo da Suíça, e empurrou os europeus para trás.

Almada e Julián Alvarez foram os jogadores que criaram as melhores chances. Mas o placar se manteve o mesmo dos 90 minutos iniciais.

A redenção de Álvarez estaria guardada aos últimos 15 minutos. Ele recebeu na direita, trouxe para dentro, e mandou um foguete, no ângulo, sem chances para o goleiro Kobel. Nos acréscimos, o gol de Lautaro Martínez deu números finais ao jogo.