Copa do Mundo

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Com golaço na prorrogação, Argentina elimina Suíça e enfrenta a Inglaterra na semifinal da Copa

Atual campeã sofre, mas mantém vivo o sonho do tetra; decisão do finalista acontece na quarta 

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Nicholas Lyra

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