Copa do Mundo

Vaga histórica 
Notícia

Com drama, Argentina vira sobre a Inglaterra no fim e está na final da Copa do Mundo 

Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os gols da classificação; decisão será contra a Espanha, no domingo 

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Nicholas Lyra

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