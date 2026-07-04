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Com dois mistérios, Ancelotti encerra preparação do Brasil para enfrentar a Noruega

Seleção disputa uma vaga nas quartas de final da Copa neste domingo

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Rafael Diverio

Direto de Nova Jersey

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