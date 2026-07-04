Com dois mistérios, Ancelotti encerra preparação do Brasil para enfrentar a Noruega

A Seleção encerrou neste sábado (4) a preparação para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E a atividade, ao menos na parte aberta, deixou dois mistérios para Carlo Ancelotti.
Um deles é escolher quem será o substituto de Lucas Paquetá. Danilo Santos e Martinelli são os candidatos. Endrick corre por fora. Até Igor Thiago foi testado. O técnico definirá ainda neste sábado, mas o anúncio só será feito no domingo, próximo das 17h, quando a bola rolar no MetLife, em Nova York/Nova Jersey.
O outro mistério é pela presença de Raphinha. O jogador participou novamente do treino, mas ainda é considerado um período de transição. Está longe das condições ideais. Na melhor das hipóteses, ficará no banco para jogar poucos minutos.
O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final. Quem vencer pegará o vencedor de México e Inglaterra, que também jogam no sábado.
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