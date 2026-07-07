Com dois gols de De Ketelaere, Bélgica elimina os Estados Unidos e encara a Espanha nas quartas da Copa

Na véspera de enfrentar os Estados Unidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a Bélgica teve de engolir uma decisão arbitrária da Fifa, a pedido de Donald Trump. Mesmo com Balogun em campo (e não suspenso), os belgas deram um troco indigesto: a vitória por 4 a 1 foi como uma batata mal frita de um fast food em Seattle. Ou um French Dip com pouco queijo provolone em Los Angeles. Ou um kebab duvidoso da 5ª Avenida em Nova York. Assim a Bélgica decretou a eliminação dos anfitriões. Fim do American Dream.
Os gols dos europeus foram marcados por De Ketelaere, duas vezes ainda no primeiro tempo, Vanaken e Lukaku, já nos acréscimos. Os estadunidenses descontaram com Tillman em cobrança de falta.
Os verdadeiros inventores das batatas fritas terão pela frente, nas quartas de final, a Espanha que, mais cedo, levou a melhor no duelo da Península Ibérica e fez 1 a 0 em Portugal. O jogo será na sexta (10), às 16h, em Los Angeles.
Protagonista da polêmica da Copa, Balogun foi escolhido pelo técnico Mauricio Pochettino para começar a partida no ataque dos Estados Unidos. Nos belgas, Rudi García fez quatro trocas em relação à equipe que venceu Senegal na prorrogação. Lukebakio, Raskin, Onana e Ngoy entraram nas vagas de Theate, De Bruyne, Doku e Vanaken no time titular.
Como foi o jogo?
A Bélgica precisou de apenas 45 segundos para assustar os estadunidenses pela primeira vez. Em cobrança de lateral, a bola sobrou para Castagne na entrada da área. O chute do lateral foi alto e parou em uma bela defesa de Freese.
Em alta rotação, os belgas conseguiram abrir o placar aos oito minutos. Raskin cruzou rasteiro na pequena área, De Ketelaere apareceu sozinho e só teve o trabalho de empurrar para as redes para fazer 1 a 0 em Seattle.
Uma das mudanças de Rudi García, Onana durou apenas 20 minutos em campo. Depois de disputar uma bola, caiu no gramado e pediu atendimento médico. Sem condições de jogo, foi substituído por Vanaken.
A resposta dos Estados Unidos veio aos 30. Em falta frontal, Tillman bateu direto para o gol, a bola desviou em Vanaken e enganou Courtois. Empate estadunidense ainda no primeiro tempo: 1 a 1.
A alegria durou menos de dois minutos. Trossard foi ao fundo e alçou a bola para área. De Ketelaere ganhou de Ream no alto e marcou o segundo gol belga na partida.
Na volta do segundo tempo, Pochettino tirou o lateral-direito Sergiño Dest e colocou o meio-campista Reyna na equipe.
Qualquer chance de reação dos Estados Unidos ficou próxima de acabar aos 11 minutos do segundo tempo. Freese errou na hora de dar um chutão. A bola sobrou para Vanaken. Com o gol vazio, o meia belga chutou para fazer 3 a 1.
A melhor chance dos donos da casa demorou a aparecer. A defesa belga afastou mal a bola e Berhalter pegou a sobra. O chute, no entanto, passou tirando tinta da trave de Courtois.
Se fora de campo os Estados Unidos contaram com a ajuda da Fifa, dentro de campo isso pouco fez diferença. Balogun passou em branco. Quem marcou já no final da partida foi Lukaku. O centroavante pressionou e bateu no canto de Freese para fazer 4 a 1.
Com goleada, os belgas comemoraram a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.
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