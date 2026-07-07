Copa do Mundo

Chocolate belga
Notícia

Com dois gols de De Ketelaere, Bélgica elimina os Estados Unidos e encara a Espanha nas quartas da Copa

Time europeu é superior aos donos da casa, vence por 4 a 1 e irá enfrentar os espanhóis na próxima fase do torneio

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João Praetzel

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