Com direito a olé, Espanha elimina favorita França e volta à final da Copa depois de 16 anos

Em mais uma semifinal entre França e Espanha, a lógica foi desafiada e a seleção considerada favorita não venceu. Nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas, os espanhóis venceram por 2 a 0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, e se classificaram para a final da Copa do Mundo após 16 anos.
Os franceses eram cotados como principais favoritos ao título. Contudo, no atual ciclo é a terceira vez que a Espanha vence a França em uma semifinal. Em 2024 foi pela Eurocopa, e em 2025 pela Nations League.
Agora, buscando o segundo título mundial, os espanhóis aguardam o vencedor de Inglaterra x Argentina, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta. A decisão ocorre no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Domínio espanhol no primeiro tempo
Pela primeira vez nesta Copa, a França se viu sem o domínio da bola. A Espanha controlou o primeiro tempo, neutralizou as ameaças e teve as melhores chances.
Com oito minutos, os espanhóis tiveram uma falta na entrada da área, mas Alex Baena acertou a barreira. Aos 19, Yamal foi lançado na ponta direita e não conseguiu o domínio, mas contou com Digne cometendo um erro. O lateral francês chutou em cheio a coxa do espanhol e o árbitro marcou pênalti.
Após dois minutos de revisão, Oyarzabal foi para a cobrança de pé esquerdo. Ele chutou cruzado e marcou o gol. Maignan até acertou o canto, mas não teve chance.
O jogo seguiu favorável aos espanhóis, que seguiram tendo mais a bola. A França finalizou pela primeira vez aos 34 minutos, com Barcola. No entanto, o segundo gol quase saiu do outro lado do campo.
Com uma bela jogada que envolveu três jogadores, a Espanha quase ampliou. Yamal tabelou com Olmo, que devolveu o passe de calcanhar, e cruzou rasteiro para Ruiz finalizar. Contudo, Upamecano chegou travando e salvou os franceses. O apito final na primeira etapa foi um alívio para os franceses.
Espanha amplia e garante classificação
Didier Deschamps precisou mudar o time para o segundo tempo. Rabiot, amarelado, deixou o campo e Koné entrou para fazer dupla com Tchouaméni. Com 11 minutos, a França não conseguiu nada e o treinador fez outra substituição: Doué no lugar de Barcola.
Dois minutos depois, um golpe fatal. A Espanha ampliou o placar, em uma bela jogada trabalhada de Pedro Porro, que tabelou com Olmo, e ficou na cara do goleiro. O lateral espanhol teve toda a tranquilidade para tirar de Maignan.
A situação quase piorou para os franceses quando Yamal marcou o terceiro. No entanto, o impedimento foi bem marcado. A melhor chance da França saiu dos pés de Mbappé, que finalizou cruzado e a bola tinha direção do gol, mas a bola desviou em Cucurella.
Após a parada para hidratação, a França foi para cima, com as entradas de Hernández e Cherki nos lugares de Digne e Olise. No lado espanhol, Oyarzabal deixou o gramado aplaudido para a entrada de Ferran Torres.
Na abertura dos 10 minutos finais, Doué quase descontou após rara falha defensiva espanhola. Aos 44 minutos, Mbappé recebeu em boa condição para finalizar, mas Cucurella apareceu mais uma vez para salvar a Espanha.
No fim das contas, os franceses não demonstraram em momento algum que tinham chance de empatar. A Espanha dominou praticamente todo o jogo e garantiram a segunda ida à final de Copa com direito a "olé" gritado pela torcida em Dallas.
Tabela da Copa do Mundo 2026
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