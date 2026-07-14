Copa do Mundo

Na decisão 
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Com direito a olé, Espanha elimina favorita França e volta à final da Copa depois de 16 anos

Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, espanhóis garantem classificação e aguardam o vencedor de Inglaterra x Argentina

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Alex Torrealba

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