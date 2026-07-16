Com defesa sólida e ataque cínico, Espanha vai para a final à espera do brilho de Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal é o artilheiro da Espanha. FRANCK FIFE / AFP

Apesar da grande vitória sobre a França pelas semifinais, a Espanha não tem sido brilhante na Copa do Mundo. Para quem esperava um time ultraofensivo, envolvente e avassalador. A versão 2026 da Fúria apresenta uma equipe sólida, sem encantos, apenas precisão. Chega à final para enfrentar a Argentina, no domingo (19), cínica no ataque e sem o brilho do seu jogador mais reluzente.

O belga De Ketelaere conseguiu a proeza de superar a defesa espanhola. Foi o único neste Mundial. Contestado como goleiro titular, Unai Simon quebrou o recorde de mais tempo sem tomar gols em Copa — somando jogos da edição passada. Superou a marca do italiano Walter Zenga em 1990. O jogador do Athletic Bilbao ficou 648 minutos sem ser vazado.

Simon defendeu 91% dos chutes que foram no gol. O índice do brasileiro Alisson foi de 78%. O do outro finalista, Dibu Martínez, 56%. Muito pelo desempenho do restante do time.

A Espanha ficou com a bola por 63,7% do tempo. Em parte, a posse foi uma maneira de se defender. Um jeito de manter o adversário longe de sua área. Funcionou.

A campanha foi bem menos sofrida do que a da rival Argentina. O máximo de ansiedade causado pela Fúria foi o gol do 2 a 1 sobre a Bélgica aos 42 minutos do segundo tempo. A temida França sucumbiu nas semifinais com um 2 a 0.

Os dois gols da Espanha saíram com apenas 19 toques dentro da área francesa. A Argentina precisou de 28 para furar duas vezes a defesa inglesa.

Destaque do time

A principal individualidade é Mikel Oyarzabal , artilheiro da equipe com cinco gols. Na Copa dos protagonistas, o ator principal da Espanha é o coletivo.

Eleito o segundo melhor jogador do mundo pela Fifa, Lamine Yamal é o craque que ainda não explodiu. Gol apenas contra a Arábia Saudita.

Com um problema muscular, o atacante não chegou com 100% das condições físicas. Por isso, ficou no banco na estreia com Cabo Verde, o único jogado não vencido pela Espanha.

Na véspera da partida contra a França, completou 19 anos. Seu presente de aniversário ainda não foi entregue.