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Com defesa sólida e ataque cínico, Espanha vai para a final à espera do brilho de Lamine Yamal

Time espanhol sofreu pouca em sua caminhada até a decisão contra Argentina

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Valter Junior

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