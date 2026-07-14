Colunistas opinam: quais seleções estarão na final da Copa do Mundo?

Grande final será no dia 19 de julho. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A final da Copa do Mundo 2026 está chegando. França, Espanha, Argentina e Inglaterra disputam vaga na grande decisão, no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h, em Arlington, nos Estados Unidos. Já a Argentina encara a Inglaterra na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta.

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Confira abaixo a opinião dos colunistas de Zero Hora sobre quem avança.

Pedro Ernesto Denardin

Palpite: França x Inglaterra

França, porque é muito melhor neste momento do que a Espanha. E Inglaterra, porque tem uma trajetória melhor e os argentinos enfrentaram o desgaste de duas prorrogações. Estão extenuados.

Maurício Saraiva

Palpite: França x Inglaterra

França e Inglaterra devem decidir a Copa, com favoritismo francês. Os ingleses são treinados por um alemão, único técnico estrangeiro entre os semifinalistas. Nunca uma seleção foi campeã treinada por quem não nasceu no próprio país. Kane e Bellingham são os protagonistas do time, o restante joga em operariado para os dois. A França tem mais recursos e só perde a Copa para si mesma, tamanha sua superioridade técnica sobre qualquer outra seleção desta Copa.

Marcelo De Bona

Palpite: França x Argentina

A França por ser melhor em relação a Espanha. Acho que o ataque francês outra vez será decisivo para a classificação. Na outra semifinal a projeção é de um jogo duríssimo. Os dois times chegam desgastados fisicamente, mas eu acredito na magia de Lionel Messi para colocar a Argentina na final.

Adroaldo Guerra Filho

Palpite: França x Argentina

Um finalista certo é a França por um simples motivo: a França tem jogadores que os outros não têm, e jogam futebol que os outros não conseguem jogar. É um time que defende bem e que ataca maravilhosamente bem. Eu sei que a Espanha tem qualidade, eu sei que a Espanha gosta da bola, mas agora é a hora de tirar as crianças da sala. E vejo que a França tem mais qualidade do que a Espanha e por isso vai passar.

A outra semifinal é bem mais equilibrada, porque ela depende muito do problema físico. A Argentina aparentemente está no seu limite. A Inglaterra também não está sobrando fisicamente. Ela vem de jogar prorrogações, fazendo esforço para ganhar suas partidas. Inclusive, o seu técnico acha que o time está jogando menos do que deveria. Então é uma semifinal muito equilibrada. Simplesmente por simpatia, eu acho que vai passar a Argentina, porque tem um jogador que faz a diferença chamado Messi.

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Diogo Olivier

Palpite: França x Inglaterra

França e Inglaterra. Entre os semifinalistas, são os dois melhores times desta Copa, sem nenhuma dúvida, olhando para as atuações. Além de mais organizadas taticamente, têm individualidades acima da média: Mbappé o quarteto francês, Kane e Bellingham. Mas é futebol. É mata. Nem sempre ganha o melhor, como a Hungria de 1954, a Holanda de 1974 ou o Brasil de 1982.

Léo Oliveira

Palpite: Espanha x Inglaterra

Os finalistas da Copa, para mim, serão Espanha e Inglaterra. A Espanha porque ela parece ter uma forma de frear essa França.

Na semifinal da Nations League, a Espanha ganhou de 5 a 4, o jogo chegou a estar 5 a 1. A França só foi reagir mesmo a partir do minuto 79. E na semifinal da Euro a Espanha também ganhou. Ou seja, a Espanha tem um antídoto. Na entrevista coletiva, o lateral-direito Koundé relatou que é preciso ter muita atenção e não pode deixar a Espanha o tempo todo com a bola, porque senão eles cansam o adversário e conseguem tirar proveito disso.

Na outra semifinal, a Argentina, embora toda a casca, todo o momento do Messi, está jogando muito pouco futebol. A Inglaterra é o contrário, a Inglaterra vem jogando muito futebol, é um time de muita força e de velocidade. A Argentina teve problemas contra a Suíça, Cabo Verde e Egito. A Inglaterra é uma seleção que, para mim, está no top três das melhores do mundo, só atrás de França e Espanha.