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Colômbia vence Gana e vai enfrentar a Suíça nas oitavas de final da Copa

Última classificada à próxima fase venceu por 1 a 0 já no início da madrugada deste sábado, em Kansas City

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Nicholas Lyra

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