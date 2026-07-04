Colômbia vence Gana e vai enfrentar a Suíça nas oitavas de final da Copa

Único gol foi marcado por John Arias. ODD ANDERSEN / AFP

Não foi uma atuação de encher os olhos, mas a Colômbia está nas oitavas de final. Já no início da madrugada deste sábado (4), fez 1 a 0 em Gana e foi a última seleção a se garantir entre as 16 melhores da Copa.

O único gol foi marcado ainda no início do jogo. Muñoz cruzou da direita e John Arias, do Palmeiras, marcou para decidir a classificação dos sul-americanos.

O adversário da Colômbia na próxima fase é a Suíça, que na madrugada desta sexta eliminou a Argélia. A partida acontece na terça-feira (7), às 17h, em Vancouver.

Colômbia marca cedo

O jogo, que pelas características das duas equipes deveria ter começado franco, na verdade começou acidentado. Um jogador de cada lado (Córdoba pela Colômbia, e Senaya por Gana) precisou ser substituído por conta de lesão, ainda antes dos 10 minutos.

E foi dos pés do colombiano que entrou, Luís Suárez, que começou a jogada do gol. Pela direita, ele insistiu na jogada, venceu a marcação e cruzou para John Arias, na pequena área. Bem posicionado, o jogador do Palmeiras bateu no contrapé do goleiro, de primeira, para fazer 1 a 0.

Jogo foi truncado em certos momentos. ODD ANDERSEN / AFP

A Colômbia, uma das seleções que mais demonstrou autoridade sobre seus adversários, seguiu fazendo isso também contra Gana. No "primeiro quarto" ocupou o campo do adversário e apostou em uma de suas principais armas, a velocidade pelos lados, para se impor no início do jogo.

Foi pelo lado que a Colômbia quase ampliou. Aos 39, em transição rápida, a bola ficou viva da entrada da área na direção de Luís Diaz, na esquerda. Ele finalizou a bola que veio da defesa de primeira, e mandou à direita da trave defendida por Zigi.

Já nos acréscimos, o mesmo Zigi salvou com uma grande defesa. O sempre insinuante lateral-direito Muñoz foi à linha de fundo e cruzou no segundo pau, na cabeça de Mojica. Ele finalizou para o chão, obrigando Zigi a fazer uma das maiores intervenções da Copa até aqui, para garantir apenas prejuízo mínimo a Gana ao intervalo.

Segundo tempo burocrático

A Colômbia voltou sem James Rodríguez para a segunda etapa. No lugar dele, o ex-jogador do Palmeiras, Richard Ríos. Logo aos dois minutos, foi dos pés dele, na característica que é comum a ele, no espaço curto, que saiu a primeira boa jogada dos sul-americanos.

O domínio do jogo logo se refletiu em mais uma bola na rede. Ocupando o campo adversário, roubou e construiu jogada pela direita. A bola cruzada chegou até Luis Díaz, que marcou. Mas o semiautomático do VAR flagrou o atacante do Bayern em posição irregular.

Depois da parada para hidratação, o jogo caiu de produção. A Colômbia tentava matar o jogo, mas esbarrava nos gols perdidos e nas tomadas de decisões erradas de Luís Díaz e Luís Suárez.

Gana, por outro lado, não conseguia criar quase nada. Assim, o relógio se arrastou lentamente até o fim do jogo, que garantiu a vaga da Colômbia nas oitavas de final, e a eliminação de mais uma africana da Copa do Mundo.