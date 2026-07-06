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Cinco nomes que devem entrar no radar de Ancelotti para a Seleção Brasileira

Jogadores de defesa podem ganhar chances com treinador italiano visando a Copa de 2030

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Alex Torrealba

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