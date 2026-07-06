Cinco nomes que devem entrar no radar de Ancelotti para a Seleção Brasileira

Zagueiro Vitor Reis deverá ser aproveitado pelo Manchester City e pela Seleção. Reprodução / @GironaFC / X

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo de 2026 marca o fim de um ciclo e o início de outro. Carlo Ancelotti seguirá como treinador para o Mundial de 2030 e terá um período completo para montar o Brasil do seu jeito.

Para isso, novos nomes devem surgir nas próximas convocações, seja pelo fim de ciclo de jogadores mais experientes, ou por testes que deverão ser realizados pelo treinador italiano, principalmente em posições mais defensivas.

A Seleção volta a campo apenas no final de setembro, para dois amistosos. Zero Hora separou cinco nomes que podem entrar no radar de Ancelotti para os próximos desafios do Brasil rumo ao hexa.

Luiz Júnior

Goleiro do Villarreal pode ganhar chances no ciclo. Divulgação / Villarreal

Depois de três Copas com Alisson como titular e outros goleiros experientes convocados, o Brasil precisará de um novo titular. Alguns nomes já foram testados no último ciclo, mas Luiz Júnior é um atleta que merece atenção.

Com 25 anos e 1m92cm, ele teve sua primeira experiência em uma grande liga na última temporada. Pelo Villarreal foi titular em 33 partidas de LaLiga e Champions League. É bom pelo alto e tem reflexo apurado. Ainda deve se desenvolver mais nos próximos anos e pode chamar a atenção da comissão técnica do Brasil.

Beraldo

Beraldo pelo PSG contra o Real Madrid de Mbappé. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Já foi convocado em algumas ocasiões e poderia ter sido chamado para a Copa de 2026. Cada vez mais versátil no PSG, Beraldo pode atuar como zagueiro, lateral-esquerdo e primeiro volante, algo que tende ser positivo para ele na Seleção.

A função de primeiro homem do meio de campo deixará de ser exercida por Casemiro e outros nomes serão testados. Beraldo pode aparecer como solução ou como uma alternativa para preencher lacunas do próximo ciclo.

Vitor Reis

Outro jogador experiente que deve deixar a Seleção aos poucos é Marquinhos. Na próxima Copa ele terá 36 anos e não é certo que estará atuando em alto nível. Por outro lado, a tendência é de que Vitor Reis seja um dos principais zagueiros brasileiros no mundo nos próximos anos.

Aos 20 anos, o defensor teve uma boa temporada de empréstimo ao Girona, da Espanha. De volta ao Manchester City, Reis deve ser mais utilizado no clube inglês, podendo brigar pela titularidade neste início de trabalho pós Pep Guardiola.

Rápido, bom em duelos pelo chão e inteligente, o jovem zagueiro tem tudo para estar nas próximas listas de Ancelotti.

Leia Mais Quem é Vitor Reis, convocado por Ancelotti para o jogo contra a Croácia

Pedro Lima

Lateral do Wolverhampton pode ganhar chances no ciclo. Divulgação / Wolverhampton

O que este último ciclo nos mostrou é que o futebol brasileiro precisa de laterais. No lado direito, Danilo foi o titular, muito por conta da lesão de Wesley, que deverá ser chamado nas próximas convocações. Porém, será necessário fazer mais testes e um jovem talento pode surgir.

Pedro Lima saiu cedo do Sport rumo ao futebol inglês. Não teve tantos minutos no Wolverhampton, mas na próxima temporada deverá ter mais oportunidades, já que o clube disputará a segunda divisão inglesa. O lateral tem apenas 20 anos e ainda tem tempo para evoluir.

Souza

Lateral do Tottenham chegou nesta temporada ao futebol inglês. Divulgação / Tottenham

Caso parecido, mas pelo lado esquerdo é o de Souza. Revelado pelo Santos, o jovem de 20 anos também já está no futebol inglês. Teve poucos minutos pelo Tottenham e a tendência é de que seja emprestado para ganhar experiência.

Isso não impede que ele seja observado com atenção por Ancelotti, já que a lateral-esquerda também é uma questão delicada. Douglas Santos fez um bom Mundial, mas é preciso ter mais opções e disputas para o nível aumentar.