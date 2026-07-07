Cinco jogadores que disputaram a Copa do Mundo e podem ser opções para Grêmio e Inter

Orlando Gill, goleiro do Paraguai, teve destaque na Copa. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Não é fácil contratar jogadores que se destacam em Copas do Mundo. Ainda mais no caso da dupla Gre-Nal, que não vive a melhor das fases financeiras.

No entanto, há atletas que mostraram bom futebol no Mundial e não estão nos principais clubes do futebol europeu.

Zero Hora lista cinco opções que poderiam ser tentadas por Grêmio e Inter.

Orlando Gill (Paraguai)

Goleiro do Paraguai chamou a atenção neste Mundial. MAURO PIMENTEL / AFP

Com apenas 26 anos e 1,98cm de altura, o goleiro se destacou pelo Paraguai. Pertence ao San Lorenzo, da Argentina.

Desde que chegou ao clube de Buenos Aires, em 2024, passou por um período sem atuar em razão do limite de estrangeiros. Ganhou espaço com Miguel Ángel Russo e mostra agilidade e qualidade na saída de gol.

Roberto "Pico" Lopes (Cabo Verde)

Roberto "Pico" Lopes foi convocado para a Copa do Mundo com uma mensagem pelo Linkedin. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA,AFP

Aos 34 anos, foi um dos pilares do sistema defensivo de Cabo Verde, que parou a Espanha e causou dificuldades na Argentina.

O zagueiro atua no Shamrock Rovers, da Irlanda, e foi convocado para a Copa do Mundo com uma mensagem pelo Linkedin.

César Montes (México)

César Montes em duelo pelo alto contra Harry Kane. CARL DE SOUZA / AFP

Chama atenção pelos 1m95cm de altura. Foi titular da equipe de Javier Aguirre, sendo o zagueiro pelo lado direito.

Experiente, com 29 anos, está no Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Matías Galarza (Paraguai)

Matías Galarza após eliminação para a França nas oitavas. MAURO PIMENTEL / AFP

Aos 24 anos, o meio-campista conhece o futebol brasileiro, onde atuou pelo Vasco. Está na lista de dispensa do River Plate, que deseja negociá-lo em definitivo.

Intenso, se destacou pela Paraguai na Copa pelos desarmes.

John Yeboah (Equador)

John Yeboah está no Venezia, da Itália. CARL DE SOUZA / AFP

Ponta-direita canhoto, está no Venezia, da Itália. Vem de uma temporada de destaque, com 22 participações em gols em 36 jogos. É um atacante dinâmico, com boa contribuição na fase defensiva.