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Cinco jogadores que disputaram a Copa do Mundo e podem ser opções para Grêmio e Inter

Atletas tiveram bom desempenho no Mundial e não estão nos principais clubes do futebol europeu

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