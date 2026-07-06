Copa do Mundo

Depois da eliminação
Notícia

Choro dos atletas, silêncio no vestiário e a calma de Ancelotti: como a Seleção administra a derrota para a Noruega

Não espere o torcedor brasileiro lágrimas descontroladas ou desolação do treinador italiano, que se prepara para um novo ciclo à frente do Brasil

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Rafael Diverio

De Nova Jersey

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