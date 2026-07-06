Choro dos atletas, silêncio no vestiário e a calma de Ancelotti: como a Seleção administra a derrota para a Noruega

Ancelotti ajuda Vini Jr. após o fim da partida. BUDA MENDES / Getty Images via AFP

Enquanto Vini Jr. afundava a cabeça na grama, Neymar enchia os olhos de lágrimas e Bruno Guimarães era consolado por Danilo, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica atravessavam o gramado para cumprimentar os vencedores noruegueses, que acabavam de eliminar o Brasil da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não ocorria havia 36 anos.

Pouco antes de Casemiro desabar em um choro em fala para a CazeTV, o treinador concedia uma entrevista bem mais serena do que se imaginava. Haaland tocava o tambor para reger os torcedores remadores, os brasileiros saíam constrangidos do gramado.

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A sexta eliminação seguida da Seleção para europeus não foi nem surpresa. Nem teve aquele tom de terra arrasada de 2018 e 2022 (sem contar, óbvio, o 7 a 1 de 2014). Uma reação bem mais tranquila do que nas outras vezes.

A derrota, é claro, reabriu a discussão sobre o que está sendo feito de forma equivocada no país pentacampeão. E também sinalizou o fim de ciclo de atletas que ficaram devendo desempenho melhor com a camisa mais vencedora entre as seleções.

O Brasil terá de renovar três goleiros, os quatro laterais (sendo que um deles nunca tinha sido lateral), ao menos dois zagueiros, dois volantes, alguns atacantes e Neymar. A partida possivelmente tenha marcado sua despedida da Seleção, especialmente pelo tom da única declaração ao final da partida, lembrando que sua história na Seleção havia começado no MetLife Stadium e estava terminando no mesmo local.

A serenidade de Ancelotti

Ancelotti é um técnico acostumado às grandes vitórias e às grandes derrotas. ODD ANDERSEN / AFP

A dor da eliminação tomou conta dos jogadores. O vestiário pós-jogo foi silencioso. Havia muita lamentação também pelo tanto de chances perdidas pelo time, inclusive um pênalti.

Mas não espere o torcedor brasileiro algum choro descontrolado ou desolação de Ancelotti. Primeiro porque não é de seu feitio. Segundo porque é um técnico acostumado às grandes vitórias e às grandes derrotas. A de domingo é mais uma. Ele certamente não entrará em um casulo nem ficará remoendo o 2 a 1 de Nova York/Nova Jersey por muito tempo. Vai, para usar suas palavras, "administrar a tristeza" e logo em seguida pensar no novo ciclo.

— Vamos tratar essa derrota como um novo impulso ao trabalho e na avaliação dos jogadores — foi a frase dele.

O técnico ficará surpreso ao saber das críticas por ter deixado que seu filho, Davide, concedesse a primeira entrevista após a derrota. Por mais que seja comum no Real Madrid e no Milan, aqui não é. São pontos a se adaptar à cultura brasileira.

Uma renovação a ser feita

Neymar indicou que se aposentará da Seleção. Odd ANDERSEN / AFP

Entre os jogadores, alguns já sabem que o final da história está próximo. Alisson e Danilo, que falaram na zona mista, não devem estar na próxima Copa. Além deles, há Marquinhos, Alex Sandro, Douglas Santos, Casemiro, Fabinho e até Raphinha. Todos terão passado dos 33 anos. Há uma renovação a ser feita.

— Já vamos começamos a pensar no que pode ser o futuro dessa Seleção. Já tem um grupo bastante sólido de jovens e de veteranos que podem continuar e de novos jogadores que podem entrar.

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O treinador não perdeu a serenidade nem no gol nos acrésimos, nem na eliminação. A Seleção aposta nesse jeito dele para ter a clareza que faltou no último ciclo, quando quatro treinadores se revezaram no comando.

— Precisamos ter um ciclo dentro de uma normalidade, com mais calma. O trabalho vai seguir até a Copa de 2030 e com os ajustes necessários. Espero que tenhamos o mínimo de tranquilidade para preparar a próxima Copa — disse um abatido Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas da CBF.

Será também preciso criar novas lideranças. Vini Jr. garantiu estar pronto para assumir esse papel. Bruno Guimarães seria outro candidato, mas primeiro terá de recuperar sua confiança após o pênalti perdido.

O novo ciclo começa, de fato, nas datas-Fifa de 25 e 29 de setembro, quando a Seleção fará dois jogos contra a Austrália, um em Townsville, outro em Brisbane. Ancelotti, enfim, poderá iniciar e encaminhar um projeto seu com a calma que tanto marca sua personalidade.

Mas essa tranquilidade vai diminuir cada vez que ele se sentir brasileiro. A pressão é enorme. É tempo demais sem ser campeão.