CBF sai em defesa de Raphael Claus após acusação de Trump: "Trajetória marcada por excelência técnica"

Brasileiro expulsou Balogun em partida contra a Bósnia. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após ser chamado de "suspeito" por Donald Trump, o árbitro Raphael Claus recebeu apoio de entidades do futebol. Em nota, a CBF afirmou que o brasileiro "possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol".

Nos últimos dias, o presidente americano e a Fifa se envolveram em um caso polêmico em relação à arbitragem da Copa do Mundo. À pedido de Trump, a Fifa suspendeu o cartão vermelho de Balogun, aplicado por Claus no confronto dos EUA contra a Bósnia, que deixaria o atacante de fora das oitavas de final diante da Bélgica.

Em manifestação enviada ao ge.globo, a CBF enfatizou Raphael Claus é "um dos melhores árbitros em atividade" e que "não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita".

A Conmebol também saiu em defesa do árbitro. A entidade máxima do futebol sul-americano destacou o profissionalismo do brasileiro. A Federação Paulista de Futebol, a qual Raphael Claus é vinculado, chamou as insinuações de Trump de "lamentáveis" e "sem qualquer fundamento".

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A Fifa, por meio da sua comissão de arbitragem, fez um comunicado na noite desta segunda (6). O diretor Pierluigi Collina reafirmou a confiança em Claus, que está apitando sua segunda Copa do Mundo.

"Muito suspeito"

Nessa segunda (6), Trump confirmou que pediu a revisão do cartão à Fifa e criticou Claus:

— Eram dois grandes atletas que se enroscaram, e esse árbitro, que é um pouco suspeito, se você verificar o histórico dele… Não quero dizer isso porque não gosto de criar controvérsia, mas é muito suspeito. Se quiser, posso mostrar o histórico dele. Ele tomou uma decisão que ninguém conseguiu acreditar.

Balogun foi escalado como titular na partida contra a Bélgica, na noite desta segunda-feira (6). Os Estados Unidos perderam por 4 a 1 e deixaram a Copa nas oitavas de final.

Confira a nota da CBF

Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.

Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita.

A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais.

Confira a nota da Conmebol

A Comissão de Árbitros da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) deseja expressar seu pleno reconhecimento à trajetória, ao profissionalismo, à honestidade, à independência e à competência profissional do árbitro sul-americano Raphael Claus, qualidades amplamente demonstradas ao longo de sua destacada carreira na arbitragem internacional.

Nesse sentido, a Comissão manifesta seu pleno e irrestrito apoio ao seu trabalho, reafirmando sua confiança em seu profissionalismo, sua integridade e no compromisso com o qual desempenha suas funções a serviço do futebol mundial.

Confira a nota da Fifa

A FIFA reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso do 'Team One' na Copa do Mundo da FIFA. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade.

Pierluigi Collina, Diretor de Arbitragem da FIFA e presidente do Comitê de Árbitros, declarou: 'Raphael Claus está apitando em sua segunda Copa do Mundo da FIFA, tendo estado conosco no Catar em 2022. Ele é um árbitro experiente e muito respeitado, e mantemos plena confiança nele como árbitro de confiança.

Confira a nota da FPF

A Federação Paulista de Futebol manifesta seu irrestrito apoio ao árbitro paulista Raphael Claus diante das lamentáveis insinuações que tentam, sem qualquer fundamento, colocar em dúvida sua integridade e sua trajetória profissional.

Claus possui reputação ilibada e uma carreira construída com ética, seriedade, dedicação e excelência técnica, sem qualquer episódio que coloque em dúvida sua integridade profissional.

Seu currículo demonstra a confiança conquistada dentro e fora do país. Claus foi selecionado para duas edições da Copa do Mundo e escolhido para comandar a final da Copa América 2024, além de inúmeras designações para jogos de máxima relevância, incluindo sete finais de Paulistão e diversos prêmios individuais.