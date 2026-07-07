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Polêmica de arbitragem
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CBF sai em defesa de Raphael Claus após acusação de Trump: "Trajetória marcada por excelência técnica"

Conmebol, Federação Paulista e comissão de arbitragem da Fifa também prestaram apoio ao árbitro

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