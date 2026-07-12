Copa do Mundo

De olho em 2030
Notícia

CBF anuncia novo ciclo da Seleção Brasileira rumo ao hexa da Copa

Vídeo data o 5 de julho de 2026 como o começo da jornada até o próximo Mundial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS