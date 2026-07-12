CBF anuncia novo ciclo da Seleção Brasileira rumo ao hexa da Copa

O dia 5 de julho de 2026 ficou marcado pela eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer ressignificar esta data como o início da jornada rumo ao hexa em 2030.
Em vídeo motivacional, a entidade projeta o próximo mundial e promete que os jogadores vão estar "ainda mais fortes para buscar a sexta estrela".
Além do talento dos atletas, a CBF quer um ciclo com "mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro". Carlo Ancelotti será o treinador do Brasil nos próximos quatro anos.
O italiano renovou seu contrato antes mesmo da Copa de 2026. Apesar de críticas pela queda nas oitavas de final, ele tem a confiança da CBF para trabalhar no ciclo.
Os próximos desafios da Seleção Brasileira serão no final de setembro, com dois amistosos contra a Austrália.
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