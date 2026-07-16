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Caso Balogun, regra nova, arbitragem e outros: relembre as cinco maiores polêmicas da Copa do Mundo 2026

Interferência política, questionamentos sobre o apito e pausas nos jogos marcaram a competição

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