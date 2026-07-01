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Casca, repertório e nova função para atacante: os três legados da vitória do Brasil sobre o Japão

Apesar das dificuldades, Seleção Brasileira avalia que time saiu mais completo após virar sobre os japoneses

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Rodrigo Oliveira

Direto de Houston

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