Casca, repertório e nova função para atacante: os três legados da vitória do Brasil sobre o Japão

A Seleção Brasileira avalia que a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda (29), deixou três legados importantes para a sequência da Copa do Mundo.
Mais do que classificado para as oitavas de final, o time de Carlo Ancelotti entende que saiu de Houston mais calejado para momentos de pressão.
Além disso, a equipe aumentou o repertório técnico, transformando a bola aérea como recurso importante para decidir jogos.
Por fim, merece destaque o crescimento de Gabriel Martinelli, que marcou o gol da virada, atuando em uma nova função: mais longe da ponta e perto do gol.
Confira os três legados da vitória do Brasil sobre o Japão:
Casca para momentos de pressão
O técnico Carlo Ancelotti sabe que o hexa não virá em jogos fáceis. Por isso, apesar do sofrimento, a Seleção Brasileira avalia que as dificuldades enfrentadas contra o Japão vão "calejar" o time para os momentos de pressão que virão nas fases seguintes.
— Foi muito importante para o crescimento da equipe, para ganharmos mais maturidade e mais casca. Esperamos que tenha sido uma partida que possa nos fortalecer para o futuro — reconheceu o lateral Danilo.
Bola aérea como novo recurso
Até então, a Seleção Brasileira vinha apostando na troca de passes por dentro com a bola no chão. Porém, essa estratégia não deu certo no primeiro tempo contra o Japão.
Por isso, no segundo tempo, Carlo Ancelotti mudou o planejamento e apostou nas pontas, nos cruzamentos e na bola aérea.
Deu certo. O Brasil foi mais perigoso na segunda etapa e chegou ao gol de empate com Casemiro marcando de cabeça.
— O planejamento da primeira parte era filtrar mais passes por dentro, mas isso não saiu bem por causa da qualidade defensiva do Japão. Depois mudamos para colocar mais cruzamentos e entrar mais na área. Também precisamos bater melhor os escanteios, porque temos estrutura para fazer gols nessas jogadas e precisamos melhorar esse fundamento — declarou Ancelotti.
Nova função de Gabriel Martinelli
Ponta-esquerda no Arsenal, Gabriel Martinelli havia sido relegado à condição de coadjuvante na Seleção Brasileira em sua função de origem.
Na segunda etapa do jogo contra o Japão, o atacante entrou em nova função, mais centralizado e perto do gol. Acabou marcando o gol da vitória.
— No Arsenal eu também faço algumas posições diferentes, que às vezes as pessoas não veem durante o jogo. Ontem, o Mister conversou comigo e disse que gosta que eu jogue mais na área central do campo, ajudando também na marcação, com intensidade. Estou aqui para ajudar a equipe. O Brasil, onde precisar de mim, eu vou estar para ajudar e dar o meu melhor — afirmou Martinelli.
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