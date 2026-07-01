Casca, repertório e nova função para atacante: os três legados da vitória do Brasil sobre o Japão

Ancelotti viu a Seleção vencer o Japão de virada. PAUL ELLIS / AFP

A Seleção Brasileira avalia que a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda (29), deixou três legados importantes para a sequência da Copa do Mundo.

Mais do que classificado para as oitavas de final, o time de Carlo Ancelotti entende que saiu de Houston mais calejado para momentos de pressão.

Além disso, a equipe aumentou o repertório técnico, transformando a bola aérea como recurso importante para decidir jogos.

Por fim, merece destaque o crescimento de Gabriel Martinelli, que marcou o gol da virada, atuando em uma nova função: mais longe da ponta e perto do gol.

Confira os três legados da vitória do Brasil sobre o Japão:

Casca para momentos de pressão

Brasil precisou buscar a virada após sair perdendo. RONALDO SCHEMIDT / AFP

O técnico Carlo Ancelotti sabe que o hexa não virá em jogos fáceis. Por isso, apesar do sofrimento, a Seleção Brasileira avalia que as dificuldades enfrentadas contra o Japão vão "calejar" o time para os momentos de pressão que virão nas fases seguintes.

— Foi muito importante para o crescimento da equipe, para ganharmos mais maturidade e mais casca. Esperamos que tenha sido uma partida que possa nos fortalecer para o futuro — reconheceu o lateral Danilo.

Bola aérea como novo recurso

Casemiro abriu o placar com gol de cabeça. Paul Elis / AFP

Até então, a Seleção Brasileira vinha apostando na troca de passes por dentro com a bola no chão. Porém, essa estratégia não deu certo no primeiro tempo contra o Japão.

Por isso, no segundo tempo, Carlo Ancelotti mudou o planejamento e apostou nas pontas, nos cruzamentos e na bola aérea.

Deu certo. O Brasil foi mais perigoso na segunda etapa e chegou ao gol de empate com Casemiro marcando de cabeça.

— O planejamento da primeira parte era filtrar mais passes por dentro, mas isso não saiu bem por causa da qualidade defensiva do Japão. Depois mudamos para colocar mais cruzamentos e entrar mais na área. Também precisamos bater melhor os escanteios, porque temos estrutura para fazer gols nessas jogadas e precisamos melhorar esse fundamento — declarou Ancelotti.

Nova função de Gabriel Martinelli

Martinelli marcou o gol da vitória contra o Japão. PAUL ELLIS / AFP

Ponta-esquerda no Arsenal, Gabriel Martinelli havia sido relegado à condição de coadjuvante na Seleção Brasileira em sua função de origem.

Na segunda etapa do jogo contra o Japão, o atacante entrou em nova função, mais centralizado e perto do gol. Acabou marcando o gol da vitória.

— No Arsenal eu também faço algumas posições diferentes, que às vezes as pessoas não veem durante o jogo. Ontem, o Mister conversou comigo e disse que gosta que eu jogue mais na área central do campo, ajudando também na marcação, com intensidade. Estou aqui para ajudar a equipe. O Brasil, onde precisar de mim, eu vou estar para ajudar e dar o meu melhor — afirmou Martinelli.