Capitão Marquinhos pede desculpas após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: "É inexplicável"

Noruegueses comemoram a classificação contra o Brasil. Jewel SAMAD / AFP

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5). Com o resultado, o Brasil está eliminado da competição.

Após a partida, o capitão da Seleção, Marquinhos, foi o primeiro a comentar o resultado.

— É inexplicável. Nessas horas, é difícil falar. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva, e hoje a Seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que eles tiveram. A gente pecou muito nas chances que a gente teve, tivemos pênalti, tivemos algumas outras chances. Acho que Copa do Mundo, quem errar menos acaba conseguindo passar para a próxima fase e se consagrar vitorioso — declarou.

Responsabilidade

Na entrevista, o zagueiro também destacou que os jogadores mais experientes devem assumir sua responsabilidade, e também criticou o ciclo de preparação para o torneio.

— Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente pede que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante desde já. A gente não pode chegar na Copa do Mundo com o ciclo que foi — ressaltou.

Por fim, o capitão brasileiro também fez um pedido de desculpas pelo resultado contra os noruegueses.

— O futebol hoje é muito equilibrado, muito nivelado. Agora é aprender com a lição e pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui, presenciaram isso. Aprender com os erros, e pra quem ficar, pras próximas gerações, peço para que o povo apoie desde já, são quatro anos, que eles possam trabalhar para conseguir coisas grandes na próxima Copa — finalizou.

Agora, a Noruega aguarda o resultado do confronto entre México e Inglaterra para saber quem enfrentará nas quartas de final. O jogo entre mexicanos e ingleses ocorre a partir das 21h deste domingo.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.







