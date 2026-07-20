Campeão do mundo com a Espanha fez homenagem a Neymar; saiba o motivo

O impacto do talento de Neymar foi muito além do Brasil. Nico Williams, que foi o autor da assistência que gerou o gol do título da Copa do Mundo para a Espanha, dedicou a conquista ao craque brasileiro.
Fã de Neymar desde pequeno, o espanhol já havia reverenciado o camisa 10 do Brasil em outras ocasiões.
— Estou muito contente. Para mim é o mais bonito (futebol brasileiro). Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo. Isso também é por ele — disse Williams, à Cazé TV.
Nico e Yamal são admiradores de Neymar
Essa admiração vem desde 2024, quando o espanhol, que foi um dos protagonistas do título da Eurocopa — marcando um dos gols na decisão —, fez comemoração semelhante à de Neymar (mãos abertas ao lado do rosto e língua para fora).
Nas oitavas de final da competição europeia, Williams e Lamine Yamal dançaram juntos a música "Eu quero tchu, eu quero tcha", de João Lucas e Marcelo, que explodiu no Brasil em 2011 depois de Neymar comemorar seus gols com essa dança.
Os dois talentos espanhóis já disseram em diversas entrevistas que o craque brasileiro sempre foi sua grande referência.
— Desde pequeno me espelho muito nele. Quando jogava aqui no Barça e quando estava no PSG também. É um jogador que me encanta e para mim é um dos melhores jogadores da história — afirmou Yamal, à TNT em 2025.
O craque espanhol já tirou foto coma camisa 11 do Santos e disse que estava acompanhando Neymar no Santos.