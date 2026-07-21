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Campeã olímpica, da Euro e das Copas masculina e feminina, como a Espanha se tornou a maior potência do futebol

Espanhóis são os únicos a terem vencido dois mundiais neste século

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Valter Junior

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