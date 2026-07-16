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Cafu diz que Messi não igualou seu recorde: "Fui o único a jogar três finais consecutivas"

Em evento da Fifa, ex-lateral disse a Zero Hora que torcerá pela Espanha para manter Argentina longe do Brasil em número de títulos

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Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

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