Cafu diz que Messi não igualou seu recorde: "Fui o único a jogar três finais consecutivas"

Cafu está nos Estados Unidos acompanhando a Copa. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Três finais consecutivas, né?

Assim me questionou Cafu quando lhe perguntei, no coração do Central Park, em Nova York, sobre o fato de Lionel Messi ter igualado o seu recorde de três finais de Copa do Mundo disputadas.

E Cafu tem razão.

Com a classificação da Argentina à final do Mundial 2026, o craque argentino terá disputado no domingo (19) as decisões de 2014, 2022 e 2026.

Porém, Cafu foi o único a atingir o feito de forma consecutiva, com as decisões de 1994, 1998 e 2002.

Por isso, para o eterno capitão do Penta, Messi não bateu o seu recorde.

— Eu acho que não. O único até hoje na história a jogar três finais de Copa do Mundo consecutivas foi o capitão Cafu. Ele vai igualar o número de finais? Sim, isso é fato. O Messi vai fazer três finais, como eu fiz também. A única diferença é que eu fiz três finais de Copa do Mundo consecutivas. Só para deixar um pouquinho claro aí — declarou o ex-lateral, em entrevista exclusiva ao Grupo RBS.

Além disso, se a Espanha for campeã, Cafu terá sido o único a disputar três finais e conquistar dois títulos (1994 e 2002), uma vez que Messi até agora ganhou apenas em 2022.

Porém, o ex-lateral torcerá pelos espanhóis por outro motivo.

— A minha torcida vai ser para um grande jogo, para que seja como foi entre França e Espanha, em que a França jogou, a Espanha jogou; e o primeiro tempo entre Inglaterra e Argentina, em que os dois times jogaram. A gente espera que seja, sem sombra de dúvida, um grande jogo. Claro, se a Argentina ganhar, eles vão chegar mais perto da Seleção Brasileira em conquista de títulos. Então, vamos dar uma torcidinha aí, pequena, para a Espanha — finalizou.

A entrevista exclusiva foi concedida por Cafu a Zero Hora em um evento social organizado pela Fifa na Arena Fifa, no Central Park, em Nova York, em que médicos da entidade ensinaram crianças norte-americanas a executar técnicas de reanimação cardiorespiratória, acompanhadas de ídolos do futebol.

Participaram do evento, além de Cafu, ex-jogadores como o búlgaro Hristo Stoichkov, o italiano Marco Materazzi, o alemão Lukas Podolski, o inglês John Terry e os argentinos Javier Mascherano, Javier Pastore e Maxi Rodríguez.