Bruno Guimarães perde pênalti do Brasil contra a Noruega; vote em quem deveria ter cobrado

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, começou movimentado. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o volante Bruno Guimarães perdeu um pênalti.
O volante brasileiro cobrou no canto esquerdo do goleiro Nyland, que espalmou.
O pênalti foi sofrido por Matheus Cunha. A infração foi confirmada pelo árbitro após consulta no VAR.
A última vez que o Brasil desperdiçou uma penalidade no tempo normal de uma Copa foi em 1986 (Zico errou contra a França, nas quartas de final). O lance foi bem parecido, com defesa do goleiro Bats. A partida terminou empatada por 1 a 1, foi para a prorrogação e acabou decidida nos pênaltis, quando a seleção francesa avançou à semifinal.
Desempenho de Bruno Guimarães em pênaltis
- Converteu dois dos dois pênaltis que bateu pelo Newcastle na última Premier League 2025/26
- Contudo, desperdiçou a penalidade na eliminação para o Bournemouth, na terceira rodada da Copa da Inglaterra 2026/26
- Apesar disso, converteu em três disputas de pênalti pelo Newcastle ao longo do ciclo: na 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2024, na 5ª fase da Copa da Inglaterra 2024 e nas quartas da Copa da Liga Inglesa 2023
- Além disso, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, após empate por 0 a 0 com o México, Bruno Guimarães foi um dos atletas da Seleção Brasileira que converteu na disputa por pênaltis, ajudando a pavimentar o caminho do bicampeonato olímpico
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