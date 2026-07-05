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Brasil sofre com europeus em Copas desde o 2006; veja como foram as últimas eliminações

Seleção Brasileira está desde a final contra a Alemanha, em 2002, sem vencer países do Velho Continente no mata-mata

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