Brasil sofre com europeus em Copas desde o 2006; veja como foram as últimas eliminações

Desde 2002, ano do Penta brasileiro, a Seleção acumula uma série de eliminações para seleções europeias em Copas do Mundo. Além disso, a última vez que o Brasil foi eliminado para uma seleção fora do Velho Continente em copas, foi em 1990, quando acabou derrotado pela Argentina de Maradona, por 1 a 0.
Há 24 anos, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e agora Noruega vêm sendo os responsáveis por interromper o sonho do hexacampeonato em sequência, deixando um retrospecto desfavorável que marcou negativamente algumas gerações de torcedores brasileiros. Veja como a Seleção Brasileira acabou derrotada para os europeus nas últimas seis edições de Copa do Mundo.
Última dança de Zidane (2006)
O Brasil defendia o título e vinha embalado depois de vencer a Copa América em 2004 e a Copa das Confederações em 2005, além de ter um elenco recheado de craques como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano, quarteto conhecido como o "Quadrado Mágico". Tudo isso não foi suficiente para vencer a maestria do camisa 10 francês, que fez uma atuação de gala em Frankfurt e deu a assistência para Thierry Henry marcar o único gol da partida, deixando a Seleção Brasileira para trás nas quartas de final.
Virada holandesa (2010)
As bolas aéreas eram ditas como ponto forte da Seleção Brasileira naquele ano, mas na verdade foi em duas delas que o Brasil se complicou nas quartas de final contra a Holanda. Com apenas nove minutos de jogo, Robinho recebeu sozinho e abriu o placar, mas os holandeses não se renderam e voltaram melhor para o segundo tempo.
Júlio César e Juan dividiram a mesma bola em um cruzamento e colocaram ela contra a própria meta, empatando o jogo. Menos de 15 minutos depois veio a virada. Em um escanteio, a bola foi desviada e sobrou em Sneijder, que nem precisou pular para cabecear e fazer o gol da classificação. Ainda antes do fim da partida, Felipe Melo pisou na coxa de Robben, caído no chão, e é expulso, desfalcando o Brasil na busca pelo empate. A eliminação marcou o fim do ciclo de Dunga na área técnica brasileira.
Vexame histórico em casa (2014)
Pela semifinal da Copa de 2014, a Seleção Brasileira enfrentou a Alemanha dentro do Mineirão e acabou sofrendo a maior derrota de sua história em Copas do Mundo. O Brasil, sem Neymar e Thiago Silva, foi completamente dominado e humilhado pela Alemanha.
O placar marcava 5 a 0 com apenas 30 minutos de partida. Thomas Müller, Klose, Kroos (2x), Khedira, Schürrle (2x) marcaram para a equipe europeia. Oscar ainda diminuiu no fim do jogo, mas não foi suficiente, os alemães avançaram e foram campeões no Maracanã, em cima da Argentina.
Depois da vexatória eliminação, o Brasil jogou e perdeu a disputa pelo terceiro lugar da Copa, novamente sendo dominado por uma seleção europeia. A Holanda venceu a Seleção Brasileira por 3 a 0 e deixou o país-sede de fora dos três melhores colocados daquela edição. As decepções naquele ano levaram ao fim o trabalho de Felipão à frente da Seleção Brasileira.
A geração belga (2018)
Na Rússia, a eliminação aconteceu quando a Seleção Brasileira ficou frente a frente com uma das melhores gerações da Bélgica. Os europeus saíram na frente quando Fernandinho, em uma infelicidade, desviou um cruzamento de escanteio contra o gol de Alisson. Em seguida, Kevin De Bruyne ampliou o placar com um chute de fora da área.
Tite fez mudanças para a segunda etapa e Renato Augusto, vindo do banco, descontou de cabeça faltando 15 minutos para o apito final. O tempo expirou antes que a pressão brasileira nos últimos instantes pudesse fazer efeito. O goleiro Courtois fez grande atuação e o Brasil deu adeus a Copa do Mundo
Quatro minutos (2022)
Depois de golear a Coréia do Sul nas oitavas, a Seleção Brasileira disputou uma vaga na semifinal com a Croácia, que havia sido finalista na Copa anterior. O Brasil foi melhor em boa parte do jogo, mas não conseguiu converter e a partida se encaminhou para a prorrogação com os zeros no placar. Na prorrogação, Neymar driblou o goleiro croata e marcou.
Aquele parecia ser o gol da classificação, mas faltando apenas quatro minutos para o fim, a Croácia contra-atacou e uma finalização desviada acabou no fundo da rede brasileira, deixando a decisão para as cobranças de pênaltis. Na disputa, o goleiro Livakovic defendeu a penalidade de Rodrygo, e Marquinhos mandou o decisivo na trave, fazendo com a que a Croácia avançasse para as semis, diante da Argentina. Após duas Copas do Mundo, 2018 e 2022, essa nova eliminação fez com que se encerrasse o vínculo do treinador Tite com a Seleção Brasileira.
Cometa Haaland (2026)
Já pelas oitavas de final da Copa de 2026, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. Depois de desperdiçar um pênalti ainda no primeiro tempo e criar as principais oportunidades da partida, a equipe comandada por Carlo Ancelotti viu Haaland decidir o confronto na reta final, marcando os dois gols noruegueses.
Neymar ainda descontou nos acréscimos, de pênalti, mas não houve tempo para uma reação. Com o resultado, a Seleção Brasileira amplia para 28 anos sem conquistar um Mundial, adicionando a Noruega à lista que já contava com França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia.
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