Brasil sofre com europeus em Copas desde o 2006; veja como foram as últimas eliminações

França de Zidane eliminou o Brasil em 2006. André Feltes / Agencia RBS

Desde 2002, ano do Penta brasileiro, a Seleção acumula uma série de eliminações para seleções europeias em Copas do Mundo. Além disso, a última vez que o Brasil foi eliminado para uma seleção fora do Velho Continente em copas, foi em 1990, quando acabou derrotado pela Argentina de Maradona, por 1 a 0.

Há 24 anos, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e agora Noruega vêm sendo os responsáveis por interromper o sonho do hexacampeonato em sequência, deixando um retrospecto desfavorável que marcou negativamente algumas gerações de torcedores brasileiros. Veja como a Seleção Brasileira acabou derrotada para os europeus nas últimas seis edições de Copa do Mundo.

Última dança de Zidane (2006)

Seleção de Ronaldo perdeu para a França nas quartas de final. André Feltes / Agencia RBS

O Brasil defendia o título e vinha embalado depois de vencer a Copa América em 2004 e a Copa das Confederações em 2005, além de ter um elenco recheado de craques como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano, quarteto conhecido como o "Quadrado Mágico". Tudo isso não foi suficiente para vencer a maestria do camisa 10 francês, que fez uma atuação de gala em Frankfurt e deu a assistência para Thierry Henry marcar o único gol da partida, deixando a Seleção Brasileira para trás nas quartas de final.

Virada holandesa (2010)

Felipe Melo foi expulso contra a Holanda. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

As bolas aéreas eram ditas como ponto forte da Seleção Brasileira naquele ano, mas na verdade foi em duas delas que o Brasil se complicou nas quartas de final contra a Holanda. Com apenas nove minutos de jogo, Robinho recebeu sozinho e abriu o placar, mas os holandeses não se renderam e voltaram melhor para o segundo tempo.

Júlio César e Juan dividiram a mesma bola em um cruzamento e colocaram ela contra a própria meta, empatando o jogo. Menos de 15 minutos depois veio a virada. Em um escanteio, a bola foi desviada e sobrou em Sneijder, que nem precisou pular para cabecear e fazer o gol da classificação. Ainda antes do fim da partida, Felipe Melo pisou na coxa de Robben, caído no chão, e é expulso, desfalcando o Brasil na busca pelo empate. A eliminação marcou o fim do ciclo de Dunga na área técnica brasileira.

Vexame histórico em casa (2014)

Schürrle marcou duas vezes no segundo tempo. CHRISTOPHE SIMON / AFP

Pela semifinal da Copa de 2014, a Seleção Brasileira enfrentou a Alemanha dentro do Mineirão e acabou sofrendo a maior derrota de sua história em Copas do Mundo. O Brasil, sem Neymar e Thiago Silva, foi completamente dominado e humilhado pela Alemanha.

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O placar marcava 5 a 0 com apenas 30 minutos de partida. Thomas Müller, Klose, Kroos (2x), Khedira, Schürrle (2x) marcaram para a equipe europeia. Oscar ainda diminuiu no fim do jogo, mas não foi suficiente, os alemães avançaram e foram campeões no Maracanã, em cima da Argentina.

Depois da vexatória eliminação, o Brasil jogou e perdeu a disputa pelo terceiro lugar da Copa, novamente sendo dominado por uma seleção europeia. A Holanda venceu a Seleção Brasileira por 3 a 0 e deixou o país-sede de fora dos três melhores colocados daquela edição. As decepções naquele ano levaram ao fim o trabalho de Felipão à frente da Seleção Brasileira.

A geração belga (2018)

Thiago Silva lamenta eliminação na Copa para a Bélgica. Roman Kruchinin / AFP

Na Rússia, a eliminação aconteceu quando a Seleção Brasileira ficou frente a frente com uma das melhores gerações da Bélgica. Os europeus saíram na frente quando Fernandinho, em uma infelicidade, desviou um cruzamento de escanteio contra o gol de Alisson. Em seguida, Kevin De Bruyne ampliou o placar com um chute de fora da área.

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Tite fez mudanças para a segunda etapa e Renato Augusto, vindo do banco, descontou de cabeça faltando 15 minutos para o apito final. O tempo expirou antes que a pressão brasileira nos últimos instantes pudesse fazer efeito. O goleiro Courtois fez grande atuação e o Brasil deu adeus a Copa do Mundo

Quatro minutos (2022)

Marquinhos errou pênalti decisivo. Anne-Christine Poujoulat / AFP

Depois de golear a Coréia do Sul nas oitavas, a Seleção Brasileira disputou uma vaga na semifinal com a Croácia, que havia sido finalista na Copa anterior. O Brasil foi melhor em boa parte do jogo, mas não conseguiu converter e a partida se encaminhou para a prorrogação com os zeros no placar. Na prorrogação, Neymar driblou o goleiro croata e marcou.

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Aquele parecia ser o gol da classificação, mas faltando apenas quatro minutos para o fim, a Croácia contra-atacou e uma finalização desviada acabou no fundo da rede brasileira, deixando a decisão para as cobranças de pênaltis. Na disputa, o goleiro Livakovic defendeu a penalidade de Rodrygo, e Marquinhos mandou o decisivo na trave, fazendo com a que a Croácia avançasse para as semis, diante da Argentina. Após duas Copas do Mundo, 2018 e 2022, essa nova eliminação fez com que se encerrasse o vínculo do treinador Tite com a Seleção Brasileira.

Cometa Haaland (2026)

Brasil caiu para a Noruega em 2026. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Já pelas oitavas de final da Copa de 2026, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. Depois de desperdiçar um pênalti ainda no primeiro tempo e criar as principais oportunidades da partida, a equipe comandada por Carlo Ancelotti viu Haaland decidir o confronto na reta final, marcando os dois gols noruegueses.

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Neymar ainda descontou nos acréscimos, de pênalti, mas não houve tempo para uma reação. Com o resultado, a Seleção Brasileira amplia para 28 anos sem conquistar um Mundial, adicionando a Noruega à lista que já contava com França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Croácia.