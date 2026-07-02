"Brasil sempre vai ser favorito", diz Daniel Carvalho, autor de gol contra a Noruega em 2006

Daniel Carvalho marcou contra a Noruega em 2006. DANIEL SANNUM LAUTEN / AFP

Na última vez em que Brasil e Noruega se enfrentaram, a Seleção vivia um início de ciclo após a frustração com a Copa de 2006, na Alemanha.

Tentando esquecer o fracasso do "quadrado mágico" formado por Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, a equipe brasileira foi até Oslo para disputar um amistoso diante dos noruegueses.

Era a estreia da Era Dunga, técnico escolhido para recolocar a equipe brasileira nos trilhos. Do meio para a frente, uma escalação mais equilibrada, com Elano, Daniel Carvalho, Robinho e Fred.

Daniel Carvalho, revelado pelo Inter, fazia sua estreia com a camisa do Brasil. Após Pederson colocar os europeus na frente aos seis minutos do segundo tempo, foi dele o gol que selou o 1 a 1, aos 17 minutos da etapa final, no Estádio Ullevaal.

— A lembrança daquele jogo é muito presente. Foi a minha estreia pela Seleção Brasileira. Acabei fazendo o primeiro gol da Era Dunga. Foi um pivô do Fred dentro da área. Foi uma coisa maravilhosa e foi um jogo marcante — destacou Daniel Carvalho.

Confiança no Brasil

Em 2006, a Noruega tinha como principal destaque Ole Gunnar Solskjaer, atacante com carreira vitoriosa no Manchester United. Hoje, a estrela vem do outro time de Manchester.

É com o faro de gol de Erling Haaland, do Manchester City, que os noruegueses planejam surpreender o Brasil. Mesmo diante de um dos maiores centroavantes da atualidade, Daniel Carvalho mostra confiança.

— O Brasil tem todas as condições e sempre vai ser favorito. A Noruega precisa ser respeitada, mas o Brasil tem de passar por cima — afirmou.

Para o ex-jogador, a entrega dos jogadores comandados por Carlo Ancelotti fará a diferença no duelo válido pelas oitavas de final.

— Individualmente, a Noruega é uma das mais fracas que nós vamos enfrentar nesta Copa. Mas coletivamente é uma das mais fortes. A individualidade pode resolver um jogo, mas em uma competição inteira, quem resolve é o coletivo. Se o Brasil entregar coletivamente, tem tudo para ganhar da Noruega — projetou.

Noite especial

A estreia de Daniel Carvalho pela Seleção Brasileira foi em 16 de agosto de 2006. A data é emblemática para os colorados. Foi nela que o Inter conquistou a primeira Libertadores.

Por conta do fuso horário de Oslo, Daniel Carvalho não conseguiu acompanhar a decisão contra o São Paulo. No entanto, a possibilidade de ver o time onde surgiu para o futebol ser campeão não saiu da cabeça durante todo o dia.

— Estava com a ansiedade de torcedor. Tinha de estar pensando na Seleção, mas o lado torcedor estava com o Inter. Foi uma sensação diferente. No final deu tudo certo. O Inter ganhou e eu fiz um gol na minha estreia. Foi uma noite inesquecível — relembrou.