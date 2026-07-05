Brasil registra maior período sem títulos em Copas do Mundo; veja contagem

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5) aumentou para 28 anos o intervalo sem conquistas mundiais, estabelecendo a maior seca da história do país na competição. O último título brasileiro foi conquistado em 2002, quando a equipe alcançou o pentacampeonato.
Com a próxima edição do torneio marcada para 2030, o Brasil chegará a sete edições consecutivas sem levantar a taça. O período supera a marca anterior, registrada entre os títulos de 1970 e 1994, quando a seleção ficou 24 anos sem vencer o Mundial.
Historicamente, os intervalos entre as conquistas brasileiras foram de quatro anos entre 1958 e 1962, oito anos entre 1962 e 1970, 24 anos entre 1970 e 1994 e mais oito anos entre 1994 e 2002. Agora, o ciclo iniciado após o penta alcançará 28 anos até a disputa da Copa de 2030, que será sediada em Portugal, Espanha e Marrocos.
Desde a conquista do último título, o Brasil acumulou eliminações em diferentes fases da competição. A seleção caiu nas quartas em 2006, 2010, 2018 e 2022, foi semifinalista em 2014 e voltou a se despedir antes da reta decisiva em 2026.
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