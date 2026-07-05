Brasil faz pior campanha em Copas desde 1990; relembre últimas eliminações 

Ao ser derrotada por 2 a 1 para a Noruega neste domingo (5), a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026. Esta é a primeira vez que o Brasil deixa a Copa na fase de oitavas de final desde o Mundial de 1990, realizado na Itália.
Naquela Copa, o time comandado por Sebastião Lazaroni perdeu para a Argentina (1 a 0) num lance de Maradona, que se livrou dos marcadores e fez um passe milimétrico para Caniggia tocar na saída de Taffarel. Na ocasião, o resultado causou a demissão do treinador brasileiro.
Desde então, nos mundiais em que saiu derrotado, o Brasil foi eliminado em fases superiores da Copa do Mundo. No período, ainda, a Seleção Brasileira foi campeã do torneio, em 1994 e 2002.
Em 1998, o Brasil perdeu a final para a França. Aquele foi o primeiro título dos franceses, hoje os favoritos para vencer a Copa pela terceira vez.
Já em 2006, 2010, 2018 e 2022, a Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final. Entre esses mundiais, teve ainda o doloroso sete a um da Copa de 2014, mas que ocorreu já na fase de semifinal da competição.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar