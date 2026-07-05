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Brasil faz pior campanha em Copas desde 1990; relembre últimas eliminações 

Seleção Brasileira perdeu para a Noruega neste domingo pro 2 a 1 em partida válida pelas oitavas de final

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