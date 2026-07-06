Brasil fatura quantia milionária após queda nas oitavas da Copa do Mundo; veja valor

A Seleção de Vini Jr. caiu para a Noruega. Odd ANDERSEN / AFP

Apesar de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 para a Noruega, o Brasil deixará o torneio com uma premiação significativa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberá cerca de R$ 131,8 milhões pela participação da Seleção no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A maior parte do valor corresponde ao prêmio destinado às equipes que terminaram entre a nona e a 16ª colocação da competição. Pela campanha encerrada nas oitavas, o Brasil garantiu US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 77,5 milhões). Além disso, a Fifa concedeu a todas as 48 seleções participantes uma cota fixa de US$ 10,5 milhões, incluindo recursos voltados para a preparação das equipes.

A edição de 2026 registra um novo recorde de distribuição financeira. Ao todo, a entidade reservou US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) para premiar as seleções, valor aproximadamente 50% superior ao montante distribuído na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O campeão do torneio receberá US$ 50 milhões, a maior premiação já paga pela Fifa. Para efeito de comparação, a Argentina, campeã da edição de 2022, faturou US$ 42 milhões.

Premiação da Copa do Mundo de 2026

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

3º lugar: US$ 29 milhões

4º lugar: US$ 27 milhões

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões