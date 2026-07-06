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Premiação significativa
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Brasil fatura quantia milionária após queda nas oitavas da Copa do Mundo; veja valor

Mesmo com a eliminação nas oitavas de final, a CBF receberá pela participação da Seleção no Mundial

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