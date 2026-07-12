Bernardinho defende Ancelotti e projeta futuro da Seleção: "Precisa encontrar o seu DNA"

Bernardinho falou com a reportagem de Zero Hora no aeroporto de Miami, nos EUA. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei e referência em liderança no esporte, Bernardo Rezende, 66 anos, defendeu Carlo Ancelotti, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026. Em entrevista a Zero Hora na manhã deste domingo (12) no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, Bernardinho disse que a Seleção precisa definir o seu estilo de jogo no próximo ciclo.

— O Brasil precisa reencontrar o seu futebol e a sua forma de jogar. Precisa desenvolver algumas coisas, entender qual é o nosso DNA, qual é a nossa força e, em cima disso, voltar a evoluir — disse o técnico, enquanto se preparava para viajar a Chicago, onde a seleção de vôlei tem quatro compromissos pela Liga das Nações.

Bernardinho elogiou o técnico Carlo Ancelotti, citando que o pouco tempo de trabalho pode ter atrapalhado o treinador neste ciclo.

— É um treinador supervitorioso. Portanto, ele vai saber encontrar os caminhos. Talvez o pouco tempo de conhecimento do futebol brasileiro e desta geração possa ter condicionado um pouco o trabalho. Isso é natural. É preciso tempo e trabalho — completou.

Confira a íntegra da entrevista de Bernardinho a Zero Hora.

A frustração com a eliminação do Brasil

Como torcedor, fica a decepção, a frustração natural de quem vê a Seleção sair de uma Copa do Mundo diante da Noruega, uma equipe, em tese, com menos tradição. Dizer que é menos capaz, para mim, é difícil, até porque sou apenas um dos 200 milhões de brasileiros que acham que entendem de futebol. Quem realmente entende é quem está lá no dia a dia. Não tenho essa pretensão.

A confiança em Carlo Ancelotti

Certamente, Carlo Ancelotti é uma pessoa acima de qualquer dúvida, pela carreira que construiu. Eu comecei a minha carreira na Itália e vi Carlo Ancelotti jogando no meio-campo do Milan. Era um jogador excepcional e um líder dentro de campo. É um treinador supervitorioso. Não sei quantas vezes venceu a Liga dos Campeões (foram cinco). Foi campeão das ligas em todos os países nos quais trabalhou. Portanto, ele vai saber encontrar os caminhos.

Talvez o pouco tempo de conhecimento do futebol brasileiro e desta geração possa ter condicionado um pouco o trabalho. Isso é natural. É preciso tempo e trabalho.

Obviamente, a cobrança sobre o cargo começa a aparecer, mas é difícil fazer uma avaliação definitiva.

A adaptação de Ancelotti ao futebol brasileiro

Não sou um profundo conhecedor, mas sou admirador do trabalho que ele realiza. Se esse trabalho será o melhor para o Brasil ou não, e se ele conseguirá se adaptar, o tempo vai dizer.

É uma pessoa extremamente inteligente, capaz e competente. É um vencedor, admirado e respeitado por todos os jogadores que trabalharam com ele. Eu me recordo do Kaká, um jogador excepcional e uma figura humana maravilhosa. Ele só faz elogios a Ancelotti. E não apenas do ponto de vista da relação pessoal, que é muito importante entre um líder e seus liderados, mas também pelo conhecimento técnico e tático de Ancelotti como treinador.

O equilíbrio do futebol mundial

Há hoje um equilíbrio muito grande no futebol. Você vê a Argentina eliminando a Suíça na prorrogação. Veja o que Cabo Verde fez contra a Argentina. Isso pode acontecer com grandes equipes. Também vimos o Paraguai enfrentando a França, que é considerada por muitos a melhor seleção do mundo atualmente, cheia de jogadores talentosos. A França venceu por 1 a 0, daquela forma. Isso tem sido uma constante.

A necessidade de o Brasil reencontrar a sua identidade

O Brasil precisa reencontrar o seu futebol e a sua forma de jogar. Precisa desenvolver algumas coisas, entender qual é o nosso DNA, qual é a nossa força e, em cima disso, voltar a evoluir. Pode-se dizer que não existe uma geração excepcional, mas é possível formar um grupo excepcional. Nem sempre teremos Pelé e Garrincha, Romário, Ronaldo ou Neymar.

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Teremos ótimos jogadores e o desafio é transformar esses ótimos jogadores em um grande time. Talvez essa seja uma grande meta para os próximos anos.

A pressão sobre o treinador da Seleção

Claro que futebol não é voleibol. Nós também recebemos críticas quando perdemos, mas o futebol é uma coisa diferente. No Brasil, é uma religião, não é apenas um esporte. Sei que a pressão é enorme. Mas Ancelotti é uma pessoa capaz, assim como existem treinadores brasileiros e estrangeiros capazes.

Agora é preciso torcer, oferecer as condições de trabalho, mas, obviamente, também cobrar, porque quem ocupa aquela posição será cobrado.

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