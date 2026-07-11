Bellingham brilha, Inglaterra vence Noruega e está nas semifinais da Copa do Mundo

Bellingham foi decisivo para a classificação inglesa. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Na Copa do Mundo dos protagonistas, Harry Kane segue sonhando com o título. Erling Haaland se despede. No duelo dos camisas 9, no entanto, quem brilhou foi o 10 inglês, Jude Bellingham, autor de dois gols.

Na prorrogação, a Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), em Miami Gardens, e está de volta às semifinais depois de oito anos.

Os ingleses agora aguardam o vencedor do duelo entre Argentina x Suíça para conhecer o próximo adversário. O jogo será logo mais, às 22h, em Kansas City.

Primeiro tempo

Schjelderup abriu o placar. Chandan Khanna / AFP

O ponta Schjelderup foi a novidade na escalação norueguesa, com Nusa indo para o banco. No lado inglês, Stones entrou na zaga. Konsa foi deslocado para a lateral direita. No ataque, Madueke retomou a titularidade no lugar de Saka.

Diferente do que encontrou na vitória sobre o Brasil, a Noruega sofreu com a pressão alta da Inglaterra, principalmente na primeira metade da etapa inicial.

Depois, sem conseguir furar a defesa rival, os ingleses baixaram o ritmo e viram os noruegueses se jogarem ao ataque.

Aos 35, Schjelderup anotou um golaço. Depois de receber de Odegaard de esquerda, emendou um chute forte, que Pickford não alcançou. Harry Kane, caído no gramado, ficou pedindo falta na origem do lance, mas a arbitragem não concordou.

Nos minutos seguintes, os ingleses pareciam nocauteados. Até Bellingham aparecer. Aos 46, ele recebeu de Gordon na entrada área, avançou e finalizou de esquerda para deixar tudo igual. Aos 48, Harry Kane fez o segundo, mas estava impedido.

Segundo tempo

Segundo gol norueguês foi anulado por falta na origem. Chandan Khanna / AFP

Buscando maior efetividade, Thomas Tuchel voltou do intervalo com Eze e Saka nas vagas de Rice e Madueke. A equipe treinada por Stale Solbakken voltou melhor.

Aos nove, a Noruega pulou na frente mais uma vez. Após escanteio, a bola sobrou na área e Heggem aproveitou. Após consulta ao VAR, foi assinalada falta de Haaland antes do cruzamento. Mais um gol anulado.

Nusa e Bobb foram para o campo e a Noruega continuava perigosa. Aos 30, novamente após escanteio, Ajer cabeceou na trave.

Somente aos 41 a Inglaterra conseguiu levar algum perigo. Saka fez grande jogada pela direita e cruzou. Aursnes salvou.

Nyland, herói contra o Brasil, quase entregou tudo aos 45. Ao demorar para repor a bola, chutou em cima de Spence. Por sorte, o desvio foi para a linha de fundo. Nos acréscimos, desgastadas, as duas seleções pouco arriscaram.

Prorrogação

Bellingham virou o jogo após falha do goleiro norueguês. Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Logo aos dois minutos, Rogers arriscou de fora da área. Nyland espalmou mal. Bellingham apareceu e empurrou para o gol. Aos oito, Bobb derrubou Spence dentro da área. Após assinalar o pênalti, o árbitro voltou atrás depois da análise do VAR.

Na volta do intervalo da prorrogação, uma surpresa. Haaland saiu para a entrada de Larsen. Aos quatro, Nyland salvou duas vezes. Primeiro em chute de Spence. No rebote, foi Saka quem finalizou.

Sem Haaland, os noruegueses não tiveram poder de fogo para empatar. O sonho do bicampeonato segue vivo para os ingleses.